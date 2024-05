Murió el reconocido actor Bernard Hill, que trabajó en ‘Titanic’ y ‘El Señor de los Anillos’

Bernard Hill (Photo by CBS via Getty Images) / CBS Photo Archive

El actor británico Bernard Hill, conocido por sus papeles en las películas ‘Titanic’ y ‘The Lord of the Rings’, falleció este domingo a los 79 años, según informó su representante, Lou Coulson, a la cadena británica BBC.

Hill interpretó al capitán Edward Smith en el filme sobre la tragedia del transatlántico ganadora del Óscar en 1997 y también al rey Théoden en la trilogía de ‘The Lord of the Rings’.

Ha sido el único actor que ha aparecido en dos películas que ganaron once Óscar de la Academia de Hollywood cada una, en ‘The Lord of the Rings: The Return of the King’ y ‘Titanic’.

Entre otras actuaciones, destaca la de Yosser Hughes, un personaje cuya vida se desmorona en el programa “Boys from the Blackstuff” de los pasados años 80.

Nacido en la localidad de Blackley (norte de Inglaterra) el 17 de diciembre de 1944, el actor creció en el entorno de una familia católica de mineros y desde edad temprana se inclinó por el arte dramático, lo que le llevó a estudiar en Escuela Politécnica de Drama de Manchester. Estaba casado con la actriz Marianna Hill.

También dio vida al sargento Putnam en el filme ‘Gandhi’, de 1982, dirigido por el cineasta Richard Attenborough, mientras que hizo papeles pequeños en varios programas dramáticos en la televisión británica, como en ‘I, Claudius’ (1976), como el personaje de Gratus.

Entre otros trabajos, se puso en la piel de Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, en la adaptación de la BBC en seis partes de las novelas de la escritora Hilary Mantel ‘Wolf Hall’.

La actriz Barbara Dickson, que protagonizó con él un musical basado en los Beatles, estuvo entre los que este domingo le rindieron homenaje y lo describió como un “actor maravilloso” en la red social X.

“Con gran tristeza conozco la muerte de Bernard Hill. Trabajamos juntos en John, Paul, George, Ringo y Bert, (por) Willy Russell, maravilloso espectáculo 1974-1975. Un actor realmente maravilloso. Fue un privilegio haberme cruzado con él. Benny x”, agregó.

La directora de BBC Drama, Lindsay Salt, dijo hoy que Hill “abrió un camino en la pantalla y su duradera carrera llena de papeles icónicos y notables es un testimonio de su increíble talento”.

Desde ‘Boys from the Blackstuff’ hasta ‘Wolf Hall’, y muchos más, “nos sentimos realmente honrados de haber trabajado con Bernard en la BBC. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este momento triste”, agregó Salt.