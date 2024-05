"Nos tienen rodeados": militar en combate contra disidencias FARC en Cauca

Bogotá D.C.

Caracol Radio conoció un audio de un militar que está en combate contra el Estado Mayor Central en zona rural del municipio de Argelia, Cauca.

#ATENCIÓN "Nos tienen rodeados", dicen las tropas del @COL_EJERCITO que están a esta hora en combate contra las disidencias FARC en zona rural del municipio de Argelia, Cauca. En el audio, el uniformado le manifiesta a su superior que teme por su vida. Vía @LuisErnestoC96 pic.twitter.com/EI9yPl3Jgt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 4, 2024

El coronel le recomienda que rompa contacto y se repliegue, pero el uniformado asegura que es imposible.

“Mi coronel, no podemos tirarnos al hueco porque nos tienen rodeados por todos los puntos. ¡Si nos tiramos al hueco, nos matan a todos!”, dice desesperado el militar.

El coronel, en su intento de ayudarlo, le recomienda que se una a la tropa de un uniformado identificado como Rodríguez.

“¿Por dónde se puede usted defender? Por eso mismo, péguese a dónde Rodríguez o sino tírese al hueco, evasión escape”, insiste el superior.

Sin embargo, el militar reitera que no se puede y le manifiesta que teme por su vida. “¡Mi coronel, si me tiro al hueco me matan, me matan, me matan!”, asegura.

De igual manera, señala que la tropa del Ejército Nacional está rodeada por ese grupo armado. En Argelia, hace apenas un día, las tropas abatieron a tres presuntos disidentes FARC y recuperaron a una menor que había sido reclutada forzadamente.

Cuando el helicóptero UH-60 llegó a la zona para extraer los cuerpos y a la niña, fue atacado desde tierra por integrantes de la estructura “Carlos Patiño”. Las balas alcanzaron a impactar la hélice, pero no afectó la operación.

Por otro lado, fuentes militares consultadas por Caracol Radio informaron que también se registraron enfrentamientos en el municipio de Toribio, esta vez contra la estructura “Dagoberto Ramos” del Estado Mayor Central.

Información preliminar indica que dos soldados profesionales fueron asesinados por ese grupo armado en la vereda La Playa.