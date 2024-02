Oración al Arcángel Uriel para atraer la riqueza y salud

Uriel es uno de los siete arcángeles del Señor, y su nombre significa “el fuego de Dios”. Así las cosas, se dice que su función en la Tierra es despertar la consciencia de las personas, motivo por el cual se le conoce como “el patrono de la sabiduría”.

Por otra parte, los fieles recurren a él en temas de prosperidad, para encontrar equilibrio y abundancia. De igual manera, ya sea para los negocios, éxitos profesionales y otros objetivos en concreto.

Así las cosas, esta es una poderosa oración para pedir, ya sea por una necesidad en particular o la de un familiar o amigo.

Tome nota de la oración

¡Oh! Arcángel, ayúdame a convertirme en la persona que quiero llegar a ser, y así, representar tu presencia en la tierra. Hoy me abro ante ti, buscando ser merecedor de tu paz, tu cariño y tu comprensión; divino arcángel Uriel tu nombre representa el equilibrio y prosperidad, por ello, llena mi alma con tus esencias.

Mi fe está en ti y tu paz es sanación, esa sanación que espero para crecer; no te pido riquezas, solo pido lo necesario para nuestra familia, saca de mí cualquier limitación. Te pido, además, inspiración, compromiso y fuerzas para que muchas personas crean en mí, no por mi éxito, sino por mi espíritu lleno de prosperidad y de abundancia, pues, las cosas materiales son pasajeras, pero necesarias, y por ello pido sagrado Arcángel Uriel nunca me falte nada.

Mi arcángel te necesito en mi corazón, eres la atracción que necesito para concretar todas mis ventas, ya que, si estás conmigo, mi alma está completa; sé que haré mis ventas rápido, y solventaré esta situación tan urgente que hoy me afecta.

Purifica mi mente y mi ser, hazme entrar en razón si estoy cometiendo una falta, lléname de sabiduría para saber administrar todo el dinero, y nunca gastarlo en cosas innecesarias; perdóname si en algún momento desperdicie la abundancia que nos brindaste. Tú qué eres prosperidad infinita, ayúdame a crecer a mí, y a los demás a abrir su corazón.

Discúlpame si en algún momento no te valore con algún pensamiento inadecuado, sáname te lo suplico, y que tu voluntad se realice en mí, en todo momento y lugar. ¡Oh! Uriel, sé que el proyecto que tienes para que mi es de abundancia y equilibro, no olvides dejar tu presencia en mí; no me dejes y llévame de la mano.

Ilumina mi empresa, mis negocios y mis ventas; también, lléname de ideas para crecer, de manera que el fruto recogido se transforme en el pan de cada día; sálvame de la avaricia y de los pecados. Quiero que tu presencia me llene de equilibrio y también a todas las demás personas que están emprendiendo, ayúdalos con sus ventas ¡urgentemente!

Ayúdame a encontrar solución al problema que tengo en mis negocios, finalmente, elimina todos esos problemas que me limitan. Gracias Uriel ya que siento tu manto, porque no me hace falta nada; conviérteme en un ser libre económicamente, siempre y cuando me lleves de la mano, nunca me abandones mi arcángel.

Amén