¿Fotomultas en las vías, un negocio para alcaldes y privados del Magdalena?

Santa Marta

El tema de las fotomultas ha generado no solo en el Magdalena un tremendo ‘dolor de cabeza’ y afectación al bolsillo de los actores de las vías, sino también una serie de premisas que están desprendidas de lo que sería, al parecer, un negocio redondo de las empresas privadas encargadas de estos dispositivos instalados en puntos de la Troncal de Oriente, en Zona Bananera.

Según lo dicho por el exrepresentante a la Cámara, Franklin Lozano, esta situación se ha popularizado con los cierres de vías de los transportadores, los máximos afectados, pero también por los ciudadanos del común que tienen que pagar cuantiosas sumas de dinero producto de supuestas infracciones registradas por estos medios tecnológicos.

Lozano afirmó que “entregar la concesión de una fotomulta a los alcaldes, es un negocio. Van y le proponen a un alcalde: oiga, usted aquí tiene una carretera bastante concurrida, venga y ponemos dos o tres fotomultas, se hace socio de ellas o se le ayuda con tal cosa y se convierte el tema en un negocio”.

El entrevistado sostiene que con estos aparatos no se está evitando la accidentalidad en esta región, toda vez que en una carretera que tiene un límite de velocidad entre 80 y 100 Km/h, poner una fotomulta de 30 Km/h no es para otra cosa diferente que para “coger a la gente descuidada y sacarle la plata del bolsillo”, sobre todo a conductores que vienen de otros departamentos y desconocen los puntos de fotodetección, algunos incluso escondidos.

“Con esto no estamos reduciendo la velocidad. La accidentalidad se reduce con bastante policías de tránsito, no con cámaras que son negocios para ganarse una plata. Invito de manera respetuosa a los alcaldes para que se revise el tema. Aparte que no es un problema que se asentúa solamente en Zona Bananera, en Fundación, sino también en Puebloviejo”, sostuvo Franklin Lozano.

Recalcó que “no es posible que entre Ciénaga y Fundación haya 11 cámaras de fotomultas, o sea, practicamente los conductores tienen que ir pendientes porque son incluso hasta móviles, para coger infraganti al conductor.

