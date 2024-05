Fabián Viáfara: “Me gustaría la final contra un grande, Millonarios o Junior”

Fabián Viáfara, defensa caleño de 32 años y quien llegó a La Equidad este semestre como uno de los refuerzos más importantes, logró consolidarse y ganarse la confianza del técnico Alexis García en el once titular. El lateral ha sido clave en la gran campaña que tiene al equipo capitalino en la disputa de los cuadrangulares finales. Viáfara habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el momento que vive el equipo, su salida de Santa Fe e incluso mencionó contra quien le gustaría disputar una hipotética final.

El equipo Asegurador ha sido uno de los más regulares del campeonato, clasificó en la quinta posición y estará en el grupo B, junto a Tolima, Santa Fe y Once Caldas. Esto dijo Viáfara sobre cómo llegan a esta fase. “Nosotros, primero que todo agradecidos con Dios, porque conseguimos el primer resultado que era clasificar a los 8 y, segundo, motivados, porque La Equidad llevaba tres semestres sin clasificar a los ocho. Es un equipo que acá en Colombia, siempre le coloca las cosas difíciles a los rivales y últimamente no había tenido la posibilidad de entrar. Nosotros nos pusimos ese objetivo en pretemporada y vamos bien, llegamos con la motivación, clasificamos sin sufrir, eso nos tiene tranquilos para lo que se viene, ansiosos de que llegue el fin de semana para que empiece lo que espera toda Colombia, las finales”.

En este cuadrangular se tendrá que ver las caras con su ex equipo, Independiente Santa Fe, aseguró que enfrentarlos no será una revancha. “No tengo marcado el partido. Mi salida de Santa Fe, la verdad, yo vivo muy agradecido con la institución y con la gente porque todavía me escriben mensajes bonitos, me dicen que cuándo voy a regresar, a mí me dolió salir de Santa Fe por el cariño que había creado en poco tiempo. Marcado no, es una gran institución, es un equipo grande y como cualquier jugador siempre va a querer jugar y ganarle. Yo ahorita, estoy muy feliz y agradecido, solo pienso en salir a la cancha a defender el escudo y los colores de La Equidad. A Santa Fe siempre lo llevó en un lugar muy bonito en mi corazón”, mencionó.

Su papel como hombre de experiencia de La Equidad: “Tenemos jugadores que en un futuro le van a dar mucho a Colombia, siento que son jugadores que por su talento merecen estar en un nivel de competencia más alto. Tengo muy buena amistad con ellos, les hablo a diario, siempre trato de aterrizarlos, de que sepan que lo más lindo de la carrera no es llegar sino sostenerse. Creo que acá en Colombia hay varios ejemplos de jugadores que han salido con más talento que ellos y se han ido quedando, porque se dejan influenciar. Entonces esa es una de las cosas que hemos venido trabajando con el equipo de que cuando ellos quizá se vayan estén mejor preparados mentalmente porque es lo que los va a llevar a tomar una buena decisión, escoger un buen lugar, no por la plata, yo les digo que debe buscar lugares donde vayan a ser tenidos en cuenta. Nosotros, los grandes, tratamos de aportarles a ellos, porque son buenos jugadores. La idea es que no digan que jugaron con Viáfara, sino que sepan que tienen un amigo para siempre”.

¿Contra quién le gustaría la final?: “Hablar de eso es muy apresurado, pero si se llega a dar la oportunidad lo hablaba con los compañeros que me gustaría llegar a la final contra un equipo grande, donde todo el mundo está esperando que el equipo grande va a ganar y piensan que va a ser fácil, entonces uno llega con ese impulso. Entonces yo creo que Millonarios o Junior será una final linda por todo lo que representan. Le deseo a los cuatro equipos que les vaya lo mejor posible y nosotros prepararnos para ver si podemos llegar la final, que es lo que queremos”, aseguró.

Revancha ante Bucaramanga: “También sería bueno Bucaramanga, ese partido nos dolió porque ambos veníamos muy bien en ese momento del torneo y ellos aprovecharon una mala tarde de nosotros donde no teníamos jugadores importantes. Cuando vas a ser campeón le tienes que ganar a todos y Bucaramanga ha venido haciendo las cosas muy bien, quedamos con esa espinita porque no nos pueden ganar tan fácil”, finalizó Viáfara.