“Estamos solos, no tenemos ayuda de nadie”: Vigilantes de la U Nacional.

Bogotá

Durante esta semana, la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional ha generado una serie de protestas que y pasaron a un plano de violencia y agresión por parte de encapuchados que no sólo se enfrentan a la fuerza pública, sino que atacan también al cuerpo de vigilancia del campus en Bogotá. Hablamos con José Leonidas Pinilla, el coordinador de seguridad de la Universidad Nacional, quien dio a conocer la gravedad de lo que ha ocurrido.

Enfrentamientos entre encapuchados y la Policía de Bogotá. Ampliar

“Somos varios los compañeros víctimas de agresiones por parte de personas encapuchadas, no son estudiantes, no pueden ser y no actúan de esa forma (…) desde que comenzó el proceso del rector Ismael Peña, un sector no ha estado de acuerdo con eso y han generado problemas en el interior de la Universidad, pero últimamente lo han tomado contra el departamento de seguridad y todos los integrantes”. Dijo.

La situación contra el cuerpo de seguridad ha tomado tintes violentos y ha puesto en riesgo la vida de los vigilantes.

“Empiezan a atacarnos con bombas incendiarias y extintores y los lanzan directamente a la cara, es ahí cuando a un compañero lo coge una bomba molotov en la cara y es cuando ingiere ese combustible, por fortuna no prendió la candela”. Explicó el Coordinador del cuerpo de vigilancia.

Agresión con fuego al cuerpo de vigilancia de la Universidad Nacional. Ampliar

Vigilantes piden ayuda y que no los dejen solos en medio de estas confrontaciones.

“Estamos solos en el departamento de seguridad, no tenemos ayuda de nadie, somos un cuerpo de choque pero tenemos que defendernos porque están atacando nuestra integridad, no tenemos absolutamente a nadie que nos pueda ayudar en esta situación”. Dijo Jose Leonidas Pinilla.

Daños a las oficinas de vigilancia en la Universidad. Ampliar

Hasta el momento son dos los vigilantes incapacitados por la gravedad de su situación de salud. El cuerpo de vigilancia ha instaurado las denuncias correspondientes y esperan que sean apoyados por las autoridades.