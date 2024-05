El cuerpo de Kerly será sepultado en Venezuela

Bucaramanga

La familia de Kerly quedó con total desazón tras la muerte de la niña de 8 años. En Caracol Radio tuvimos la oportunidad de hablar con Kelly Materana, madre de la menor, quien nos contó que estaba trabajando en un local comercial a pocas cuadras de su casa en Rincón de Girón cuando se enteró que su hija había desaparecido.

La mujer de nacionalidad extranjera tenía arrendada una habitación donde vivía con dos hermanos, su hija y un conocido. Llegaron hace 4 años a vivir Girón, después de migrar de Venezuela, y jamás se imaginaron que una de las personas a la que le tenían confianza desde hace un año y con quién al parecer no tenían problemas, resultaría ser el responsable de una nueva pesadilla; la muerte de Kerly quien tan solo cursaba tercero grado de primaria.

“Yo me voy. Mi hija no se va a quedar. Todo depende de lo que me diga Medicina Legal y depende de eso para saber cuándo la puedo llevar a la Casa Comunal. La pienso tener ahí 1 ó 2 horas para compartir con amistades y de ahí la pienso llevar a Venezuela. El señor de la funeraria me lleva hasta Cúcuta y ahí sale otro carro para que la reciba mi mamá en Venezuela”, explicó la madre de la niña.

La familia no dudo un segundo en abandonar la casa donde vivían en Rincón de Girón. Dijeron que quedaron extrañados de toda la situación porque Alirio Gualdrón Rojas, el hombre de 59 años culpado del caso, ayudó incluso a buscar a la menor. Se cambió de ropa, estuvo con la familia en el momento de angustia y nunca dijo una sola palabra.

“Conmigo no tenía problemas. Yo siempre estuve al día con el arriendo y los servicios. Cuando él quería salir con la niña yo le decía que no y no salía. Yo la dejé con la señora que tenía una relación con él. Mi hija y yo confíabamos en ella, no era la primera vez que la dejaba con ella”, comentó Materana.

Al parecer en el momento que la niña desapareció la estaba cuidando quien es la compañera sentimental de Gualdrón Rojas, la mujer estaba cocinando y perdió de vista a la menor.

“La señora dice que le dijo que no se fuera muy lejos porque estaba haciendo empanadas para el desayuno. Ella estaba jugando acá, pero no sé. Ella se fue a la plazoleta y nos dimos cuenta en una cámara que era este señor quien se la había llevado”, agregó la mamá.

Varios colegios pidieron justicia frente al caso. Estudiantes salieron a desfilar con globos blancos, además de realizar una velatón en la plazoleta del barrio Rincón de Girón. Angela Manrique Monsalve rectora del colegio Garcia Peña manifestó su apoyo al COLEGIO Nieves Cortes Picón, escuela donde estudiaba Kerly. Conocidos y allegados de la familia

Una oracion reflexiva con los estudiantes mas grandes del coelgio los padres de familia, en apoyo a la comundiad del colegio cortes nueves picon, por la defensa de nuestros niños

Muy linda, siempre era una sonrisa, muy noble quien se iba a imaginaer que iba apasar todo esto

en un abrir y cerrar de ojos, y yo como madre digo que el dia que me lleguen a quitar a mis hijos no se que haria pero en realdiad la niña merece justicia porque no debia morir asi

es alo muy triste yo tamnien tengo una niña, es tist

que pido apra la justicia darle cadena perpetua

una condena eejemplar para que no vuelv a asuceder, la verdad debe pagar por lo que hizo, no seria justo que un juez le diera libertad o pocos años de carcel,