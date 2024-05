“No fue una decisión apresurada”: embajador Murillo tras romper relaciones con Israel

Colombia

El canciller encargado (e) Luis Gilberto Murillo se pronunció sobre la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, anunciada por el presidente Gustavo Petro durante el Día del Trabajo este miércoles 1 de mayo.

Murillo explicó que esta medida responde al Genocidio en Gaza, con un saldo lamentable de más de 34 mil fallecidos, incluyendo numerosos niños, niñas y mujeres.

“La decisión se tomó con el presidente, la veníamos revisando desde hace casi ocho meses. A pesar de varios pronunciamientos y requerimientos que no han tenido eco entre los actores del conflicto. Eso no es tomado a la carrera, como algunos creen. Para resolver este conflicto, no es momento para la guerra. Es momento para la política y para la diplomacia y a eso le jugamos en este gobierno”.

El canciller enfatizó que esta decisión no es circunstancial, sino que representa un compromiso serio con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Además, señaló que se están ultimando los detalles de la nota verbal para notificar a Israel sobre la suspensión de relaciones diplomáticas, dando un plazo para que el embajador de ese país abandone Colombia.

¿Qué pasará con los colombianos en Israel?

El Gobierno informó que aproximadamente 5 mil colombianos han sido identificados en Israel y Palestina y se aclaró que aunque se rompen las relaciones diplomáticas, no se suspende la atención consular para los colombianos en la región, quienes podrán ser atendidos por terceros o por consulados que permanezcan.

De acuerdo con la Cancillería colombiana, esta decisión se dirige exclusivamente a la ruptura de relaciones diplomáticas y nunca contra el pueblo israelí ni contra las comunidades judías, “ya que nos unen lazos históricos y de amistad que persistirán”.