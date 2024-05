Finalizó el plazo para la entrega de la obra del Malecón

Cúcuta

Este 30 de abril se cumplió el plazo para la entrega de la polémica obra de embellecimiento del Malecón.



Dueños de establecimientos comerciales y residentes de la zona aseguran que a pesar de tantos anuncios, las inversiones no fueron las adecuadas y se entrega una obra inconclusa.



“El empresariado y los residentes de la zona de influencia del Malecón no reciben con beneplácito el manejo de los recursos, se invirtió en zonas que no eran prioridad” dijo a Caracol Radio Eduardo Quintero, presidente de Asobares.



Insisten en la necesidad de una iluminación integral, de trabajar en espacios que realmente requieren inversión.



“El señor alcalde recibe la obra para poder readecuarla, rediseñarla y terminarla, porque son cinco fases y solamente ejecutaron tres a medias” puntualizó Quintero.



La falta de socialización con el fin de escuchar a los principales implicados de la zona fue uno de los problemas que más resaltó, además de la falta de materiales y la suspensión temporal de los trabajos, lo que habría llevado a no cumplir en su totalidad con lo prometido a la ciudadanía.



“Es una obra con un material de muy bajo costo, que no es congruente con las adecuaciones, no coordina con el tema de turismo, por eso seguimos diciendo que lo entregado en el Malecón no tiene relación con el primer diseño que nos presentaron” finalizó.