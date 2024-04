¿Paz total o Paz? Las contradicciones de Gustavo Petro en torno a su política

Bogotá

Desde su posesión el presidente Gustavo Petro impulsó la Paz Total para Colombia. Sin embargo, hoy dijo que no le gustaba ese término que según dice se lo echaron encima. Pero se le olvida al mandatario que en repetidas ocasiones ha mencionado su ‘Paz Total’.

El 14 de septiembre de 2022 en su primera alocución como presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló de los diálogos regionales, del plan Nacional de Desarrollo y en esa intervención mencionó en dos ocasiones su política de paz total.

“Su norte y objetivo final será la construcción de un entorno de paz total para toda la ciudadanía”.

Para Petro el término siempre fue relevante incluso el 5 de noviembre de 2022 firmó una ley que se llama paz total.

“La regulación que le permita a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la paz total”.

En diferentes escenarios el presidente Petro ha sacado pecho por la paz total, pero hoy en día parece cambiar por momentos de opinión, porque en las últimas horas habló ahora de la política de paz y dijo que la paz total fue in termino que le echaron encima.

“La política de paz, que han llamado paz total, no se a mi no me gustó el nombre, pero bueno, ahora me lo echan encima”.

Pero en la misma intervención donde aseguró que la paz es más compleja de lo que creía, y habiendo dicho minutos antes que no le gustaba el término de paz total, lo volvió a decir.

“Pero la paz total si porque es acabar con todos los grupos de violencia, pero es un proceso”.

Sea política de paz o paz total el presidente Gustavo Petro aceptó su complejidad porque dijo que viejos guerrilleros curtidos en la lucha armada se transforman en traquetos y traquetos se transforman en líderes insurgentes.