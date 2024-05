¿Cómo se dividen las bonificaciones al ganar un torneo en el fútbol? Andrés Llinás explica

Andrés Llinás, futbolista de Millonarios. (Photo by John Vizcaino/VIEWpress) / VIEW press

Andrés Llinás, defensor central de Millonarios, habló en el canal ‘Mis Propias Finanzas’ sobre la forma en que se organizan y reparten las bonificaciones y premios económicos en el fútbol. Según contó el futbolista bogotano, dicha situación depende de la metodología de cada equipo y depende en gran medida del capitán, quien es el vocero de la nómina ante los directivos.

Llinás, que ha jugado casi que la totalidad de su carrera en el cuadro azul (estuvo un año a préstamo en el Valledupar), explicó en primera medida que las remuneraciones económicas dependen de los objetivos a cumplir, dependiendo de los torneos que se disputen. Asimismo, reconoció que lo ideal es hacerlo a principio de año para evitar malos entendidos.

“Uno negocia eso a principio del año. Dice: ‘Oiga, estamos en Libertadores. ¿Qué pasa si pasamos de fase? Tal plata le entra al club y cómo la vamos a dividir’. Uno es consciente claramente que esto es una empresa y debe tener ganancias, entonces la mayoría del dinero va para ellos”, sentenció en primer medida.

Respecto al caso puntual de los futbolistas, indicó: “Como pasa en muchas empresas, hay bonificaciones para los jugadores dependiendo del rendimiento y si les va bien. Se maneja como una empresa. Para que no haya ese tipo de problemas, que faltando un día para la final se tenga un problema, al principio del año se arregla todo eso. Hablan los capitanes del equipo con el presidente y llegan a unos premios razonables”.

Adicional a lo anterior, indicó que los capitanes de los equipos suelen “manejar” el tema de los premios “como quieren”, debido a que cuentan con la entera confianza del grupo y en teoría llevan una relación más cercana con la presidencia o directiva de la insttitución en cuestión. “Cada equipo lo maneja diferente. Los capitanes lo pueden manejar un poco como quieran, por eso la importancia de tener un buen capitán porque tienen el mando de ese dinero de los premios”, expresó.

Caso Millonarios

Andrés Llinás aprovechó para contar un poco la forma en que dicha situación se maneja al interior de Millonarios, uno de los equipos más importantes del país.

Por un lado, agradeció tener de capitán a David Mackalister Silva, debido a que en el tema de los premios no solo vela por los intereses de la nómina de los futbolistas, sino también por cada miembro del club. “Nosotros tenemos la fortuna de tener a Mackalister, que es una persona que se preocupa desde el utilero hasta la gente que de pronto no conocen para que todo el mundo reciba una cifra importante”, indicó.

Posterior a ello, reveló cómo se manejan los pagos al interior del equipo capitalino: “Lo que hacemos es que lo dividimos por partidos jugados y ganados. Dividimos por puntos y recibe plata”.

Y complementó: “Así es en el todos contra todos y ya cuando uno llega a los cuadrangulares y las siguientes dos finales, tiene mayor importancia las finales. Si usted jugó una final, pero se perdió tres partidos, igual la final pesa mucho más. Además, así usted haya jugado un solo minuto, gana como si hubiese sido titular; si no entró, gana un poco menos; si no estuvo convocado, un poco menos. La idea es que todos reciban. Se hace de una forma que, de lo que he visto y escuchado, es de las mejores”.