Obra de pavimentación sobre la vía Girón - Zapatoca se convirtió en un lodazal

Bucaramanga

El alcalde Campo Elías Ramírez dijo que en su administración se iba a entregar pavimentado y remodelado este tramo de carretera en plena salida de Girón hacia Zapatoca.

Fue una inversión de 620 millones de pesos que contó con el apoyo de Gestión del Riesgo, para darle una solución vial a las comunidades de Bahondo, Nuevo Girón y sectores rurales.

Plan de Desarrollo de Santander tendrá recursos por $8.5 billones

🗣️#DenunciaCiudadana | Así luce la salida que de #Girón conduce a #Zapatoca.



Las lluvias son el malestar de los conductores que a diario deben transitar en este sector de Nuevo #Girón.



Denuncian que continuamente los motociclistas se caen allí. @AlcaldiaGiron @Campo_Ramirez_ pic.twitter.com/4i6cQbhPw9 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) April 29, 2024

El proyecto comenzó en 2022 y el tramo debía quedar listo en noviembre del año pasado. Pero ahora la novedad es que aún siguen en obras, llegaron las lluvias y el riesgo para los conductores se volvió inminente por la cantidad de lodo y agua estancada en la vía.

“Un desastre total. Una cosa que lleva más de 10 años sin arreglar. Me he caído muchas veces. Qué días estaba liso, me caí y se me dañó la moto. Uno lo piensa para pasar por este pedazo, más que todo el sector rural, veredas como Barbosa, Llano Grande, La Peña, todos transitar permanentemente”, denunció el ciudadano Gildardo Maecha, quien transita a diario en el sector.

En su lugar el alcalde de los gironeses explicó que en el tramo se llevan a cabo varias obras para evitar incluso riesgos con la creciente del río de Oro.

Inundaciones en el barrio San Martín dejan 13 familias damnificadas

#Lluvias | Después de las lluvias de las últimas horas así se encuentra la vía Girón - Zapatoca. pic.twitter.com/m5KfkUD2mb — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) April 29, 2024

“Ahí están terminando de construir el colector Bahondo con la instalación de 40 metros de tubería de alcantarillado. Se va a deshabilitar la PTAR de Villa del Sol que tenía inconvenientes. Se va a conectar a toda esa comunidad con un paso elevado, andenes y muros de contención”, explicó el mandatario.

Al momento está en la búsqueda de recursos para terminar un muro de contención y pavimentar más de 1 kilómetro de vía, “yo creo que para finalizar cuatrienio tenemos una solución que durante muchas generaciones las comunidades han solicitado”.

ICBC asegura que el niño de 11 años murió por causas naturales

Campo Elías Ramírez agregó que el mejoramiento del corredor vial hace parte de las obras inconclusas que quedaron de la administración pasada.

“Esto es vergonzoso. Cómo se le ocurre que plena entrada de Girón, monumento nacional, nos encontremos con semejante situación”, es el malestar de los gironeses.

Son 50 obras de infraestructura las que hacen parte del plan de desarrollo de la nueva administración, y este proyecto hace parte de la ambiciosa proyección.