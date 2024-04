Interponen queja contra “El Gury”, por supuestamente legislar en causa propia

Antioquia

Ante la Procuraduría General de la Nación fue radicada una queja contra el concejal del Centro Democrático en Medellín, Andrés Rodríguez, por supuestamente legislar en causa propia.

Según la denuncia, el corporado citó a una comisión accidental que se realizó el pasado 23 de abril en el Occidente de Medellín, en la que manifestó, que había una situación que le preocupaba en lo personal porque su mamá vive en ese sector de la ciudad.

“Nosotros llevamos aquí varios años con esta situación, es una situación que tiene, por así decirlo, con los pelos parados a todo el rodeo y a inclusive parte del rincón. De hecho, como tema personal, mi mamá vive aquí abajo, entonces también me tiene a mí los pelos parados. Cuando estábamos en la revocatoria de Daniel Quintero, nosotros vinimos aquí a apoyar a la unidad residencial sin buscar ningún interés, simplemente sabíamos que si hacíamos que esto se volviera de conocimiento público, podría haber una respuesta más inmediata por parte de la administración” fue la intervención del concejal Rodríguez en la reunión con la comunidad y la administración distrital.

El concejal respondió que está en todo su derecho de plantear sus preocupaciones por cientos de familias que viven en esa zona del occidente de Medellín.

“Y si eso no es una persecución política, que por cualquier cosa que uno diga, entonces le van a poner una queja en Procuraduría. No, eso, pues, investiguen. Pues sí, yo soy partidario de la institucionalidad. ¿Qué puedo hacer yo? El que quiera poner las quejas, que porque me estoy preocupando por más de 480 apartamentos que inclusive dos de las siete torres están torcidas ya porque en la anterior administración se desatendió el problema. Ni siquiera fueron capaces de ir a solucionar el asunto y que hoy se le está buscando una solución a través de una comisión accidental. Cuando nadie les había parado bolas y estoy evitando que haya una catástrofe de proporciones enormes” se defendió Rodríguez.

La queja alega que el corporado no debería estar inmiscuido en el tema, teniendo en cuenta que él mismo reconoce que tiene intereses particulares en la situación.

¿Qué pasó?

El concejal Andrés Rodríguez hace referencia a las dificultades que ha tenido la urbanización Atavanza, mismas que fueron atendidas por la administración distrital y a la que le dieron cierre, teniendo en cuenta que, a juicio del distrito los trabajos que faltan corresponden a un privado por lo que no pueden realizar más intervenciones.

Los cuestionamientos radican además en que el concejal fue quien citó la comisión accidental, pero en el documento remitido al distrito no se advirtió la preocupación del corporado, sino que habló sobre “infraestructura física, parques y zonas verdes”, de hecho, Dagrd, que sería el encargado de los temas de gestión del riesgo, no fue invitado.

Antecedes sobre el caso

Lo planteado en la queja radicada en la Procuraduría recuerda al caso del exconcejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, a quién tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia como el Consejo de Estado le decretaron la pérdida de investidura por votar un proyecto de acuerdo que daba beneficios tributarios a los damnificados por el edificio Space, cuando era concejal de la ciudad y una de sus hijas tenía un apartamento en la desaparecida edificación. Según la providencia, el corporado debió declararse impedido para discutir, conocer y votar dicho documento, pero nunca lo hizo.