Bucaramanga

Ya entró en vigencia el decreto que regula los horarios de cargue y descargue de mercancía en toda la ciudad pero que hará énfasis en el centro en donde más comercio hay.

Con este decreto expedido por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se establecen horarios específicos para que los dueños de las tractomulas puedan descargar y cargar la mercancía sin afectar la movilidad de los bumangueses.

El alcalde de la capital santandereana Jaime Andrés Beltrán aseguró que con el cumplimiento del decreto espera poner orden en la ciudad.

“Uno de nuestros principales objetivos es ponerle orden a la ciudad de Bucaramanga, en especial a la movilidad. Queremos transformar la ciudad y nos hemos concentrado en el Plan Centro, que vincula acciones de alto impacto en espacio público, movilidad, aseo, seguridad, infraestructura y cultura ciudadana entre otras acciones”, expresó el alcalde Jaime Andrés Beltrán.

#DeServicio | ¡Que no lo multen! inició a regir el decreto de cargue y descargue en Bucaramanga con el que se busca mejorar la movilidad en zonas como el centro de la ciudad. pic.twitter.com/WD5okD3qTM — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 20, 2024

En consecuencia, las horas en las que no se va a poder realizar el cargue y descargue en toda la ciudad son de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

La medida aplica para carros de servicio público como particular, con capacidad menor, igual o mayor a cinco toneladas como camiones y furgones de todo tipo de carrocería, volquetas y tractocamiones.

Sin embargo, las empresas o conductores que requieran descargar o cargar mercancía en las horas de restricción tendrán que tramitar un permiso ante la dirección de tránsito de Bucaramanga.