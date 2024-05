¿Qué dijeron voceros de sindicatos del Inpec, Quindío, sobre el director de la entidad?

Armenia

Voceros del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios desde el Quindío cuestionaron algunas de las actuaciones del director del Inpec frente a la seguridad y el riesgo del personal del Inpec, luego del asesinato del director de la cárcel la modelo

El teniente Maickol Mahecha Rúa directivo nacional del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios Seup del Inpec manifestó que las acciones del director frente al traslado de reclusos y requisas si bien son importantes deben estar acompañadas de mejorar la seguridad del personal del Inpec y eso no ha ocurrido.

En diálogo con Caracol Radio el sindicalista del Inpec, señaló “Hay unas denuncias concretas en el caso de la cárcel la Modelo de Bogotá que precede este asesinato, unas amenazas concretas y la reacción lo que dicen esos panfletos es que si vuelven a requisar un patio y si los trasladan asesinan a la familia es lo que dice el panfleto el director en medio de su ignorancia del sistema penitenciario lo que sí es enviar a un grupo de operaciones especiales para que requieren y para que saquen a esos internos como en especie de amenaza de traslado de los mismos y eso está muy bien para demostrar autoridad, pero lo que no está bien, es que siendo consciente del riesgo que está ocasionando porque no está tratando con personas con monjitas de colegio. Está tratando con delincuentes.

Y agregó “siendo consciente de ese riesgo que genera a partir de sus acciones, pues no puede desconocer su responsabilidad y todas las medidas que son necesarias para proteger la vida de esa persona a quien pone en riesgo con sus acciones. Esto es lo que ha ocurrido podemos identificar al menos en tres oportunidades en tres asesinatos anteriores de guardianes, por ejemplo, en Popayán es asesinado recientemente el compañero Semanate Dorado y allí en esa ciudad de Popayán pues hay unas señales de amenaza directa en contra de los funcionarios uniformados y él decide desconocer estas amenazas no produce absolutamente nada.

Lo peligroso aquí es que esas amenazas están precedidas por unas órdenes que el impartió, o sea es él es el no es consciente de que las acciones que tienen están teniendo estas consecuencias para la vida y para la seguridad de nuestros trabajadores. Él genera unos traslados de unos privados de la libertad que producen estas amenazas y estas situaciones sumamente complicada y los mismos se presenta en Buga donde él autoriza unas cosas de que no están dentro del Reglamento General o por lo menos no cumpliendo con los protocolos establecidos y le autoriza a quien se hace llamar como pipe Tuluá le autoriza una serie de elementos y luego les genera la negación a otros elementos poniendo en riesgo, la seguridad de los trabajadores.