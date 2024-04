Exministro Cristo sobre banderas políticas para 2026: “Es importante un consenso nacional”

El pasado viernes 26 de abril de 2024, en el centro de convenciones de Compensar, ubicado en Bogotá, se llevó a cabo el primer día de la asamblea nacional del partido político ‘En Marcha’, donde líderes políticos de todo el país se reunieron para discutir temas cruciales.

Este encuentro, no solo estableció la estructura interna del partido, sino que también fue fundamental para definir sus principales prioridades de cara a las elecciones de 2026.

El líder del partido, Juan Fernando Cristo, inauguró los dos días de deliberaciones con un foro ideológico que abordó los principios fundamentales de ‘En Marcha’.

Durante este evento, se llevó a cabo un debate diverso sobre temas como las propuestas de reforma impulsadas por el presidente Petro, la tensión entre el centralismo y el regionalismo, y otros aspectos cruciales para el futuro del partido en el escenario político nacional.

Por su parte, Juan Fernando Cristo, abordo en Caracol Radio detalles de este encuentro y sus opiniones sobre las banderas del partido para 2026. Destacó la importancia de abordar las divergencias con respeto y franqueza, buscando consensos y soluciones para los desafíos del país.

“Creo que entre distintos se puede con moderación enfrentar posiciones, hacer debates con tranquilidad, con respeto, también con franqueza y con dureza”, mencionó Cristo.

Uno de los puntos clave en la asamblea, fue la intervención del senador Iván Cepeda, quien expresó sus preocupaciones respecto a la postura del gobierno en varios frentes. En respuesta, Juan Fernando Cristo subrayó la importancia de buscar consensos políticos y sociales, especialmente en asuntos delicados como la discusión sobre la convocatoria a una asamblea constituyente.

Para Cristo, estos acuerdos son fundamentales para avanzar hacia soluciones que reflejen los intereses y necesidades del país en su conjunto.

“Una constituyente hoy en día en Colombia no se puede hacer bajo la premisa de la imposición de un sector político frente a una constituyente en Colombia, sino que tiene que ser fruto de un acuerdo político y social”, expresó el exministro Cristo.

Por otro lado, Juan Fernando Cristo destacó la intensa discusión que tuvo lugar entre el exministro Alejandro Gaviria y el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, durante la asamblea. Este intercambio de ideas reflejó puntos de vista contrastantes sobre temas cruciales como las reformas sociales, especialmente en el ámbito de la salud.

Además, Cristo resaltó la participación activa de otros líderes políticos en debates relacionados con estas reformas, subrayando la importancia de abordar estos temas de manera integral y con el mayor consenso posible.

Para finalizar, Cristo destacó la diversidad de opiniones y la importancia de no conformarse con el status quo, buscando mejoras en sistemas como el de salud y pensiones. “Nosotros no nos podemos resignar a la idea de que no se puede tocar ni el sistema pensiona ni el sistema de salud”, concluyo Cristo.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio.