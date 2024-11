Voto latino en Estados Unidos ¿Puede cambiar la balanza de las elecciones?

EE.UU.

Según datos del Centro Pew, la mitad de los potenciales nuevos votantes en estos comicios son latinos. Un total de 36,2 millones son elegibles para votar, cuatro millones más que en 2020.

Este año se romperá un récord que suele superarse en cada elección: los latinos representarán el 14,7 % de todos los votantes elegibles, frente al 13,6% de 2020.

Los latinos suelen votar por los demócratas, pero en los últimos años los republicanos han hecho más pequeña esa ventaja. La última encuesta del New York Times/Siena otorga a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, un 52% de intención de voto entre los hispanos frente al 42% de su rival republicano y el expresidente, Donald Trump

“Los hispanos, según se han ido asimilando al mainstream cultural, se han hecho más conservadores, un patrón que se repite en todas las oleadas migratorias. Los republicanos han entendido que no son un grupo homogéneo y que, si concentran sus energías en atraer a latinos evangélicos, venezolanos, cubanos, ecuatorianos y a aquellos socialmente más conservadores pueden ganar mucho terreno”, asegura el politólogo Roger Senserrich en su libro “¿Por qué se rompió Estados Unidos? Populismo y polarización en la era Trump?.

Ante esto, Fernando Cvitanic, analista internacional, asegura que “uno de los mitos es que los afroamericanos y los latinos votan demócrata. Eso no es tan así, aunque indudablemente el discurso bastante racista de Donald Trump no ayudaría mucho a captar el voto latino, pero no se puede dar por sentado que muchos porcentajes de latinos votarán por Trump (...) dentro de la candidatura demócrata Kamala Harris es bastante progresista, por lo tanto eso no podría asegurar que todo el voto latino será hacia ella”.

Según explica Juan Nicolás Garzón, internacionalista y magíster en economía, en las últimas generaciones de latinos en Estados Unidos se ha presentado un cambio en las prioridades de su voto, desplazando la crisis migratoria y enfocándose en otras vertientes.

“Estamos hablando de un número de latinos importantes, especialmente algunos que ya son de segunda, tercera generación, casi cuarta generación, en los que temas de economía, seguridad, empleo se vuelven muy importantes. El tema de la migración, que sigue siendo relevante, empieza a desplazarse y se habla más del enfoque que los candidatos tengan a esas preocupaciones (...) pensar el voto en función de la identificación que estos votantes tengan sobre estos temas va a ser relevante y de alguna manera puede ser inédito” resalta Garzón.

¿Qué pasará en los estados bisagra?

Los estados bisagra son aquellos en los que no existe una tendencia fija o clara de los votantes hacia ninguno de los partidos que buscan la presidencia y regularmente son: Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Míchigan, Nevada, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Virginia y Wisconsin.

Le puede interesar: ¿Qué es un estado ‘bisagra’ y por qué son importantes?

Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, explica que “ese voto latino puede ser más importante en estados como Nevada o Arizona, donde la población latina tiene un porcentaje más alto, y menos importante en estados como Michigan o Pensilvania, donde ese porcentaje es menor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos siete estados se encuentran en un empate técnico, lo que significa que cualquier factor, como por ejemplo el cambio en la tendencia del voto latino, podría decidir la elección presidencial”.