Petro dice que si hunden sus reformas habrá una "quiebra inminente" en salud y pensiones

Colombia

Previo al encuentro que sostendrán, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro y los senadores de la Comisión Séptima para intentar llegar a un consenso luego de que se presentara la ponencia negativa que tiene en en aprietos la reforma a la Salud, el mandatario hizo una defensa de sus reformas sociales y advirtió que habría un riesgo latente si no se aprueban.

Lo hizo a través de un trino, respondiendo un pronunciamiento del expresidente Alvaro Uribe, en el que señalaba que se deben hacer ajustes para mejorar el sistema y no un ‘desbarajuste que destruye’. Al respecto Petro señaló que “el expresidente Uribe se contradice. Propone una transición al sistema se salud preventivo de caracter mixto, cosa que el poyecto del gobierno tambien propone, pero su bancada busca hundir el proyecto con lo cual solo logrará eliminar la transición en la que estamos de acuerdo y hará que se vuelvan imprescindibles las medidas inmediatas”.

El mandatario aseguró que “por eso invité a dialogar los parlamentarios mañana lunes. Tanto en el proyecto de salud como en la reforma pensional el sistema aprobado en 1993 ya se desplomó por su propia dinámica interna. De las 126 EPS constituidas ya no quedan sino 5, la mayoria de las cuales quieren la transición a gestoras, y las demas quebraron o incumplieron las normas vigentes fundamentales. En los fondos de pensión privados, su capacidad de generar ahorro ya terminó y empieza su déficit que solo es subsanable si se crea el sistema de pilares, es decir, si el régimen privado pensional deja de competir con el público como ahora, y más bien se complementan, como proponemos”.

Según Petro, el hundimiento de sus reformas a la Salud y Pensional representaría una quiebra inminente para ambos sistemas: “Si la bancada uribista hunde la reforma pensional pues su quiebra es inminente. Así que a Uribe le toca decidir si su bancada aborta la transición tranquila y ordenada de los sistemas de salud y pensiones hacia los objetivos más racionales y eficientes que hemos propuesto o lleva de facto a la quiebra los dos sistemas”.

Ha dicho el presidente Petro que ese será el tema de la reunión con los integrantes de la Comisión Septima, y que ellos “allí tendrán la palabra”. Reconoció además que “es un poco paradójico, pero a veces así es la historia. De hecho esta realidad de la reforma inmediata de los sistemas de salud y pensional por su quiebra inminente, rebate el argumento que dice que he propuesto un proceso constituyente para hacer estas reformas por que se hunden en el Congreso”.

Y volvió a referirse a su propuesta de convocar una Constituyente, asegurando que “si el Congreso hoy acaba con las transiciones ordenadas y tranquilas porque hunden los proyectos de ley, la Constituyente de mañana solo podrá ordenar lo que quede de las quiebras actuales y lo que mi gobierno haya hecho, espero que eficazmente, para resolver el problema en estos días”.

En medio de esta defensa a sus reformas, Petro también le respondió al presidente del Congreso, Iván Name, quien había afirmado que “las leyes y propuestas que sean convenientes para el país serán aprobadas, las que no no lograrán el tránsito por el parlamento”.

Señaló el presidente que “mi gobierno jamás ha presentado ni presentará una reforma inconveniente para el pueblo colombiano. Los tiempos de privatizar las cosas públicas o de ponerle impuesto a la comida sana de la gente, o de transferir el dinero de la educación para comprar armas, o de usar el recurso público para enriquecer ricos, pasaron”.