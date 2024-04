Esta es la casa en la que vive una familia con 29 vacas en Bogotá: las están vendiendo

Bogotá D.C.

Don Hugo López vive con sus padres y varias vacas en una vivienda del barrio San Rafael en la localidad de San Cristóbal desde hace 40 años.

Una modesta casa de dos pisos se convierte en el lugar de descanso de su familia pero a su vez en el establo de 29 reses.

“Es un cuarto y las tenemos acá por miedo a que nos las roben. Es el patrimonio de la familia y hemos tenido ganado desde hace 40 años” indicó Hugo, quien está al frente de su hogar.

En dos cuartos viven las vacas de la familia López. Ampliar

De acuerdo con Hugo, aprovechan la leche y el queso que da el ganado para el consumo diario y explica que de ninguna manera vende estos productos.

Vivienda ubicada en el barrio San Rafael en la localidad de San Cristobal. Ampliar

“Yo vendo una vaca o un novillo y eso es con lo que subsiste mi familia. No es cierto que venda la leche, es para mi familia y si algo sacamos un quesito. Ahora resulta que trabajar es un delito y por eso nos las quieren quitar”, dijo Hugo.

Hugo López vive con sus padres y 29 vacas en una vivienda del barrio San Rafael. Ampliar

El operativo por presunto maltrato animal

El 23 de abril se realizó un operativo entre la Alcaldía Local de San Cristóbal, las secretarías de Gobierno y de Salud; el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la Policía Metropolitana para valorar las 29 vacas de la familia López.

Operativo entre la Alcaldía Local de San Cristóbal y varias entidades del Distrito para verificar el estado de salud de los animales. Ampliar

Médicos veterinarios, examinaron a los animales y concluyeron que 4 terneros estaban en malas condiciones, por lo que se los llevaron para un centro animal en el occidente de Bogotá.

Esta decisión fue rechazada por la familia López.

“Nos las quitaron, por no decir que nos las robaron. Los terneros estaban en buenas condiciones, ellos están haciendo mal porque las destetan de la mamá y eso si es maltarto animal” explicó el señor López.

Por otro lado, la Alcaldía de San Cristóbal alertó que los bovinos no estaban vacunados, ni recibían atención veterinaria.

“Por tal razón el consumo de alimentos que provengan de estos animales puede ser perjudicial para la salud, ya que pueden estar contaminados”, explicó la alcaldía local.

Hugo espera vender las vacas a un precio justo

Debido al alcance mediático que ha tenido a la historia de Hugo y sus vacas, se le ha presentado más de una oferta de compra, sin embargo, no se ajustan a precios justos.

“Muchas personas se han comunicado conmigo, pero para darle un ejemplo. Mi ganado vale 5 pesos y me ofrecen 1. Se están aprovechando del plazo que me dio la alcaldía, de lo contrario, me las quitan” indicó Hugo.

A la fecha la familia López continúa pastoreando su ganado en los potreros del barrio San Rafael y esperan poder vender las vacas antes del 23 de mayo.