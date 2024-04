Kevin Mantilla: “Hay mucha diferencia entre el fútbol colombiano y el argentino”

Kevin Mantilla, defensa central de 20 años, de proceso en las selecciones Colombia juveniles, y quien vive un gran momento en el fútbol argentino con su club Talleres de Córdoba, habló en El Vbar de Caracol Radio sobre cómo fue su rápida adaptación al sur del continente, su deseo de ir al fútbol europeo y su más reciente gol ante Cobresal, por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Mantilla, canterano de Independiente Santa Fe, quien salió hacia Talleres a mediados del 2023, encontró en Argentina un lugar donde mostrar sus condiciones. Con el club cordobés ya suma 19 partidos desde su llegada, 10 este año, anotó un gol y es un habitual titular.

Sobre su adaptación a Argentina, comentó: “Me he adaptado muy rápido, al principio me costó un poco el tema de la comida, ubicarme en la ciudad si era un poco difícil, pero después ya uno se va adaptando y he podido dar lo mejor de mí”.

El defensa central, además, aseguró que está feliz en su club y afirmó que, “es un equipo muy organizado, algo que se debe reconocer de Talleres la organización, es un equipo muy reconocido”.

Secreto para que le vaya bien a los colombianos en Argentina: “Creo yo que lo que tenemos nosotros los colombianos es verraquera, esas ganas de darlo todo hasta lo último, ya hablando en temas futbolísticos, somos muy inteligentes a la hora de jugar, el tema táctico creo que se nos facilita mucho a los colombianos”.

Kevin Mantilla viene de marcar gol en el triunfo 2-0 de Talleres sobre Cobresal en la fecha 3 de la Copa Libertadores, lo que significó su primer tanto con el elenco argentino, esto mencionó sobre la anotación: “Precisamente hoy lo analizaba con mi madre y justo hace un año hice el gol en Sudamericana con Santa Fe, fue mi primer gol como profesional. Ahora muy emocionado por mi primer gol con Talleres y en Copa Libertadores”.

Seguimiento de la Selección Colombia de mayores: “Hay algo que si tengo claro y es que por el trabajo que he venido haciendo estoy en el radar, ha existido ese acercamiento, pero nada concreto hasta el momento, lo importante es estar en el radar, y algún día poder ser llamado”.

Paso al fútbol europeo: “Pues ahora estoy concentrado en mi presente, en lo que estoy viviendo ahora, esos temas se los dejo a lo que es más adelante el futuro. Ahora estoy disfrutando el momento, tratando de mejorar lo que más pueda a mi corta edad, entonces solo estoy enfocado en el ahora”.

Diferencias entre el fútbol colombiano y el argentino: “Algo que he dicho en muchas entrevistas, es que la dinámica del juego, hay una presión que quizá uno en Colombia no la sentía, lo táctico y físico que son los equipos de acá, siento que hay mucha diferencia, y lo he notado con el fútbol colombiano”.