Movilidad HOY 8 de mayo en Bogotá: Accidentes, trancones y lo último

En lo corrido de este miércoles 8 de mayo, las autoridades de tránsito de Bogotá han registrado algunas novedades viales en varios sectores de la capital.

La Secretaría de Movilidad ha documentado eventualidades en las localidades de Kennedy y Engativá que estarían generando afectaciones de la movilidad en importantes corredores viales como la Av. Boyacá y la Av. Cali.

Con el fin de garantizar la circulación de los conductores, la Secretaría recordó las medidas de operación a lo largo del Distrito, así como las restricciones de hoy para vehículos particulares, taxis y transporte de especial.

Pico y placa este miércoles 8 de mayo

De acuerdo con la Alcaldía, los horarios de esta medida de movilidad en Bogotá continúan sin modificaciones, es decir, que regirán entre las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche de este miércoles.

Hoy circulan placas terminadas en 6 - 7 - 8 - 9 - 0

Taxis y Servicio especial: La medida hoy aplica para aquellos vehículos con placa terminada en número 3 y 4.

⚠️¡Atentos!



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy día PAR:



🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0

❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5



🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/SPN9LQa9Xk — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 8, 2024

En VIVO movilidad Bogotá este miércoles 8 de mayo:

6:30 a.m. | Un vehículo se encuentra varado en la Av. Boyacá con Calle 53, sentido sur - norte, generando afectación e la movilidad en este concurrido corredor vial.

[06:28 a.m.] #GerenciaEnVía informa |Se presenta novedad vial en la localidad de Engativá por vehículo varado en la Av. Boyacá con Calle 53, sentido Sur-Norte. pic.twitter.com/VtcK1b8Cq4 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 8, 2024

6:10 a.m. | Se presenta un accidente en la Av. Cali con calle 10 entre un taxi y un post en el sentido norte - sur.

[06:11 a.m.]#GerenciaEnVía informa |Siniestro en la localidad de Kennedy, vehículo tipo taxi colisiona contra objeto fijo (taxi) en la Av. Cali con calle 10, sentido norte-sur. pic.twitter.com/j4HNo6c8qm — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 8, 2024

5:50 a.m | Inicia el contraflujo en la Av. de las Américas para descongestionar el occidente de Bogotá. Vale recordar que esta medida funciona de lunes a viernes de 5:30 a.m a 9:00 a.m