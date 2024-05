Tadej Pogačar: Vestir la maglia rosa y ganar en las tres grandes “es un sueño realidad”

El esloveno Tadej Pogačar (UAE), ganador de la segunda etapa del Giro de Italia y nueva maglia rosa, consideró como “un sueño hecho realidad” convertirse en líder y completar el ciclo de triunfos en las tres grandes vueltas.

“Es un sueño hecho realidad, una victoria increíble. Después de haber ganado en la Vuelta y el Tour, logré ganar una etapa en todas las grandes vueltas. No es algo que todo el mundo tenga y es algo grande en el ciclismo”, señaló emocionado el doble ganador del Tour de Francia.

Pogacar ganó en solitario después de sufrir una leve caída, remontar y marcharse hasta la cima de Oropa. “Realmente no me asusté por el incidente que tuve en la ciudad, ocurrió después de un pinchazo porque quería parar antes de la curva. El equipo me recuperó rápidamente”, explicó.

Una victoria de etapa en un ascenso desconocido que le dará al esloveno unos días de tregua entes de afrontar otras etapas de montaña. “No conocía bien la subida, pero creo que teníamos un buen plan. Aceleré después del último tirón de Rafal Majka. Mi sueño era vestirme con la maglia rosa y ahora puedo relajarme unos días”, concluyó.

Una remontada que puede significar todo

El esloveno confía en sus capacidades y en su equipo, quien hoy lo apoyó de la mejor manera para su remontada en el final de la fracción. En gran parte de la etapa, el italiano Andrea Piccolo lideró en cabeza de carrera, pero fue alcanzado por todo el grupo en la primera mitad del ascenso.

La siguiente partida de la competencia en territorio italiano será el próximo lunes 6 de mayo en un recorrido de 165 kilómetros de extensión. La largada será en la ciudad de Novara, y finalizará en la localidad de Fossano, ubicada en la región de Piamonte.