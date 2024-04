Comesaña criticó actuar de Junior Vs. Millonarios: son cosas que no le hacen bien al fútbol

El entrenador uruguayo Julio Comesaña, múltiple campeón con el Junior de Barranquilla y de gran recorrido por el fútbol colombiano, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre varios temas, el nivel de la liga colombiana, el recambio generacional e incluso del cuadro barranquillero. El entrenador refirió al penal errado por Luis ‘Cariaco’ González y la polémica en el partido frente a Millonarios, donde los jugadores se quedaron parados y no querían jugar.

Comesaña cuenta con gran experiencia en el FPC, pues estuvo tanto como jugador y como técnico de varios equipos del rentado local, por eso es una voz autorizada para hablar del tema. Inicialmente el estratega se refirió al momento que vive el FPC y el avance que ha tenido en los últimos años.

“Yo pienso que hay una renovación en muchos equipos, con jugadores muy novenes y jugadores que aparecen de la segunda división. Hay equipos que no tienen futbolistas de renombre, pero que me gusta como juegan, el tema de Bucaramanga es meritorio, sabe jugar en su propio terreno y defender muy bien. Me impresionó Fortaleza, por ejemplo, como equipo, su funcionamiento, de pronto le faltan jugadores con más experiencia, hizo una buena campaña, Tolima ni hablar. Son equipos que han podido consolidar una forma de jugar y que por lo general la imponen. Creo que son cosas muy meritorias, de pronto ahora el mercado no es como ahora para traer jugadores del exterior, entonces aparecen jugadores nuevos y eso es un refresco para el fútbol colombiano. Quizá lo que no hay es una estabilidad para todos los equipos, hay equipos grandes como Cali, Nacional que han estado en dificultades, el Medellín que lo ha intentado, pero no ha podido consolidar nada. Los comportamientos en torneos internacionales que aún están comenzando y bueno, ha habido algunas cosas buenas y otras no tanto”, comentó.

Los que quedan primeros en el Todos Contra Todos, no salen campeones: “Eso pasa porque hay mucha inestabilidad, muchos equipos no tienen la continuidad, no hay una estabilidad futbolística en el rendimiento, en 20 partidos se puede tener más continuidad y encontrar el mejor nivel. Ya en las finales los partidos son menos y hay que hacer todos los puntos y a veces equipos que van bien, pero no llegan bien a las finales, tienen gran posibilidad de no lograr el campeonato, por más que sean los favoritos, entre menos partidos hayan más complicado es”.

Opinión del momento de Junior: “A mí la sensación que me ha quedado es que tiene momentos importantes en el juego y no lo puede sostener, las razones las desconozco, porque yo no estoy ahí adentro, eso lo sabe el cuerpo técnico, los jugadores. Tiene buenos momentos, principalmente cuando se encuentra con equipos que le dan espacios para salir rápido al contragolpe y ganar en velocidad con Enamorado, Caicedo y la llegada de Bacca. Pero no es un equipo que sostenga en alto porcentaje la pelota en campo contrario, a veces la pierde muy rápido y se ve con dificultades para defender y con equipos que saben atacar o tienen gran peso ofensivo, sabemos que tiene dificultades”.

Sobre el penal errado de Cariaco González: “Es muy difícil opinar desde afuera, no sé si fue una decisión de los jugadores o fue algo que estaba previsto, porque Bacca hubo un partido que también le dejó el penal a Marco Pérez. Bacca venía de cobrar muchos penales y ya le había cobrado uno a Domínguez, y de pronto los jugadores pensaron que era mejor que lo cambiara. Cariaco siempre ha sido un buen cobrador de penales y lastimosamente la pelota pegó en el poste, es una ocasión circunstancial, muy humana, no siempre se puede controlar todo”.

Opinión sobre el arbitraje en el fútbol colombiano: “Los árbitros también están creando un problema, a mí me llama la atención porque con cualquier falta que piten van corriendo a lugar de los hechos, se paran ahí y empiezan los problemas, solo tiene que ir a ese lugar cuando es importante ir, a poner una tarjeta amarilla, de lo contrario puede estar a 20 metros, pita y no tiene nada que ir a hacer ahí, tiene que ser un espectador, pero se meten donde está la pelota y las discusiones. Sin embargo, bueno, se ve que los jugadores hay muchas cosas que en su formación no les han enseñado y cada vez están metiéndose en cosas que no deben meterse, a ellos se les contrata para jugar al fútbol, lo que pase después es problema de otras personas”, afirmó Comesaña.

Que piensa sobre los jugadores de Junior que se quedaron parados frente a Millonarios: “Yo he vivido esas cosas y alguna vez h3 tenido esa reacción, no de ese tipo, pero si he sido de contestar o decir lo que no me gustó. Ese partido, ese día, no hay ninguna duda de que hay una falta, pero no se puede hacer nada, la jugada siguió, hubo una desatención en la defensa, hubo un remate que sacó Mele al tiro de esquina, vino el tiro de esquina, luego la jugada corta, el centro y estaba Castro solo. Entonces luego tomaron esa decisión que les hizo mal al equipo, porque después recibieron dos goles más, son cosas que desacomodan a los jugadores y que no se gana nada con eso, todo el mundo vio falta, pero y qué vamos a hacer, no se puede hacer nada, hay que seguir jugando. Los jugadores no están para tomar ese tipo de decisiones, para eso están los dirigentes del club, incluso el entrenador tampoco creo que tenga la autoridad para decirle a los jugadores que se queden parados. Hay que jugar y luego se verá que pasa con el árbitro, yo veo que no hay respeto y están pasando muchas cosas que no le hacen bien al fútbol”.

Torneos internacionales: “Bueno no he visto mucho, he visto jugar más que todo a Junior estos partidos, un buen partido con Botafogo, yo no conozco mucho a Botafogo, no lo sigo, me pareció un equipo regalado atrás, no habían visto a Junior ni 10 minutos, no lo conocían porque le dieron todo el espacio para que Junior lo matara y después, bueno, se acomodaron un poco, pero no les alcanzo, yo veo que respetamos mucho el fútbol brasileño, pero veo que ahora a nivel de clubes están atravesando momentos difíciles, no son los grandes equipos que veíamos. Los equipos colombianos tienen posibilidades, podemos estar más o menos en el mismo lugar. Es difícil porque para competir en los torneos internaciones hay que mantener los equipos, reforzarlos cada semestre”, finalizó el uruguayo.