Hoy hay cortes de luz en el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

Por trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas se programó la suspensión del servicio de energía hoy lunes 6 de mayo en varios sectores del área metropolitana Bucaramanga, según advirtió la empresa de servicios públicos ESSA.

Por trabajos que realizará la electrificadora de Santander el corte de luz será prácticamente todo el día en circuitos.

Cortes en Bucaramanga

Para el mantenimiento de las redes y “mejorar la calidad el servicio” se programó una serie de cortes hoy lunes en el área metropolitana.

En Bucaramanga en diferentes horarios empezando con el mantenimiento correctivos y de subestaciones. Desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. la suspensión se programó en el barrio Santander y El Prado.

En el barrio Brisas Campestre de 7:00 a 7:30 a.m. En Sotomayor y en los alrededores de la UIS desde las 8:00 a.m. hasta 10:00 de la mañana. En el Centro, barrio Antonia Santos desde las 10:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.

En horas de la tarde los cortes comienzan en sectores como García Rovira, Transición desde la 1:30 p.m. hasta las 3:30 p.m., y en el barrio Brisas Campestre desde las 4:30 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Cortes en Girón y Piedecuesta

Por el mantenimiento de subestaciones se programó la suspesión de energía en municipios como Girón por media hora desde las 7:00 a.m. hasta las 7:30 a.m. en los siguientes barrios: San Jorge, Transejes, Castilla Real II, Sena, Portal De Castilla, Castilla Real I, Independencia, Villa Campestre, Portal de Río Frío, Rio de Oro II, El Portal I, Balcones Del Portal, La Hacienda 2, El Portal II, Eliecer Fonseca, Rincón De Girón, Casa Linda, La Hacienda, Villa Sandra, La Esmeralda, El Palenque, Pueblito Viejo, El Malecón, San Juan, La Cascada, Portal de La Aldea, Villa Carolina.

En el mismo horario hay corte de luz en sectores como Hacienda Alcalá, El Tejar, Sagrado Corazón, La Aldea, El Poblado, La Isla, La Muralla, La Campiña, Mirador De La Aldea, El Llanito, El Carrizal, Aldea Alta, Eloy Valenzuela, Rio de Oro, El Gallineral, Villa Carolina 2, Villa Campestre, Alcantara, Altos Del Tejar, Casa Linda, Balcones de Girón, La Rinconada, Santa Cruz, Ciudadela del Oriente, Brisas de La Campiña, Centro, Aldea Baja, Veredas Río Frío, Pantano, Llano Grande, Aldea Alta, Laguneta y Carrizal.

Asimismo hay suspesión en la Zona Industrial de Girón desde las 8:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. por mantenimientos correctivos en las redes. También durante todo el día de 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. no hay luz en Brisas del Paraiso.

Para horas de la tarde de nuevo hay corte de energía desde las 4:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. en los barrios Hacienda Alcalá, El Tejar, Sagrado Corazón, La Aldea, El Poblado, La Isla, La Muralla, La Campiña, Mirador de La Aldea, El Llanito, El Carrizal, Aldea Alta, Eloy Valenzuela, Río de Oro, El Gallineral, Villa Carolina 2, Villa Campestre, Alcantara, Altos del Tejar, Casa Linda, Balcones de Girón, La Rinconada, Santa Cruz, Ciudadela del Oriente, Brisas de La Campiña, Centro, Aldea Baja, Veredas Río Frío, Pantano, Llano Grande, Aldea Alta, Laguneta y Carrizal.

También en la zona de San Jorge, Transejes, Castilla Real II, Sena, Portal De Castilla, Castilla Real I, Independencia, Villa Campestre, Portal de Río Frío, Río de Oro II, El Portal I, Balcones del Portal, La Hacienda 2, El Portal II, Eliecer Fonseca, Rincón de Girón, Casa Linda, La Hacienda, Villa Sandra, La Esmeralda, El Palenque, Pueblito Viejo, El Malecón, San Juan, La Cascada, Portal de La Aldea y Villa Carolina.

Para el caso de Piedecuesta el corte de luz es desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la vereda Los Llanitos.