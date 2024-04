¿Qué respondió el alcalde de Calarcá, Quindío a la carta que le envió la Flip?

Armenia

Polémica en el Quindío, porque la Fundación para la libertad de Prensa Flip le envió una carta al alcalde del municipio de Calarcá donde rechaza las declaraciones del mandatario que en redes sociales se refirió a algunos medios de comunicación que llamó “prepagos”

El mandatario Sebastián Ramos se refirió a la carta que le envió la fundación para la libertad de prensa Flip con respecto a manifestaciones en redes sociales sobre algunos medios de comunicación que llamó “prepagos” dijo que, respeta el documento, pero no lo comparte porque, aunque es respetuoso de la labor de los medios de comunicación algunos se dedican a dañar la imagen de las personas sin fundamento.

Que dijo el alcalde de Calarcá

“yo soy muy respetuoso de este tipo de situaciones, ojalá que hicieran lo mismo cuando utilizan y no lo digo por la mayoría son realmente unos dos o tres que han utilizado los medios para destruir la dignidad de las personas destruir la dignidad un gobierno por razones políticas y eso es normal. Ahora bien, sobre lo que manifiesta la Flip, yo creo que soy de los alcaldes que más salgo a los medios, de los que más responde, los que más más de información, entonces también respeto mucho el comunicado, pero no lo comparto, pero lo respeto cierto, yo creo que es lo mínimo que uno debe hacer, yo habló con los medios de comunicación constantemente más allá de la noticia y poderle contar con detalles a los medios y a la ciudadanía, lo que avanza nuestro municipio”

Qué dice la carta de la Flip

En la carta firmada por el Jonathan Bock Ruiz Director Ejecutivo Fundación para la Libertad de Prensa reseña una manifestación que el alcalde de Calarcá hizo en redes sociales el mandatario donde señaló “con ocasión de los pronunciamientos que usted realizó el pasado 10 de abril de 2024 en donde afirmó: “(...) venceremos a quienes no han podido superar la decisión del pueblo. Igualmente, a varios medios prepagos que no aceptan que desde el municipio no tengan pauta”; a esto se le sumas sus declaraciones donde asegura que los medios de comunicación son usados para desinformar, mentir y crear amarillismo”

Desde la Flip invitan al mandatario a tener en cuenta recomendaciones frente al ejercicio de lo público y la relación con los medios de comunicación, en términos de transparencia, discurso, protección a periodistas y publicidad oficial.