Independiente Medellín confirma la salida de Jaime Andrés Peralta

El Deportivo Independiente Medellín emitió este viernes 26 de abril un comunicado en el que anuncia la salida de Jaime Andrés Peralta, joven delantero que llegó esta temporada en condición de préstamo. El futbolista de tan solo 19 años no continuará en el conjunto antioqueño y tendrá que regresar al Cúcuta Deportivo, dueño de sus derechos deportivos.

Peralta se había perdido los últimos partidos del equipo sin mayor explicación, hasta que el mismo Alfredo Arias, entrenador del equipo, explicó en conferencia de prensa que le dio muchas oportunidades al jugador, lo protegió de la prensa, pero no le respondió. Así pues tomó la decisión de apartarlo del grupo.

“Peralta me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido... me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar, una, dos, tres, cuatro... ya perdí la cuenta. Y al cual ya me di cuenta que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca”, dijo el estratega uruguayo el pasado 22 de abril.

Y complementó: “La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella toda una vida y que vivimos para ella, es bendita y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida. Es joven y seguramente va a aprender, la única manera que a mí me queda que aprenda es que acá, mientras yo esté, no juega más”.

Así las cosas, a pesar de los tres goles anotados a lo largo del semestre y el buen rendimiento mostrado a sus 19 años de edad, al atacante lo sacaron del equipo debido a problemas que tendrían que ver con indisciplina.

Adiós definitivo del DIM

A través de un escueto comunicado en su página web y divulgado a través de redes sociales, el Independiente Medellín anunció la salida del delantero: “El Equipo del Pueblo S.A informa que a partir de la fecha ha cesado la relación contractual con el jugador Jaime Andrés Peralta. El club le desea a Jaime éxito en sus futuros proyectos”.

[🔴🔵] Comunicado Oficial: Jaime Andrés Peralta https://t.co/yiV2bvFniO — DIM (@DIM_Oficial) April 26, 2024

Peralta abandona la institución con un balance de 13 partidos jugados (10 por Liga y 3 en Copa Sudamericana), repartidos en 632 minutos, y tres goles marcados (Deportivo Pereira, Fortaleza, Deportivo Pasto). Todo esto en su primera temporada actuando en primera división.

El jugador avaluado en 500 mil euros tendrá que regresar al Cúcuta Deportivo, equipo que lo cedió a principios del 2024, para entrenarse. Vale recordar que no podrá actuar en el Torneo de Ascenso debido a que no se encuentra inscrito. En este orden de ideas, Peralta podrá actuar nuevamente en el segundo semestre, bien sea con un equipo de la Liga o con el Cúcuta en la B.