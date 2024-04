Millonarios visita a Palestino en Copa Libertadores urgido por una victoria

Millonarios visita esta noche, a partir de las 7:00PM, a Palestino de Chile, en un duelo clave para ambos equipos por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El equipo de Alberto Gamero persigue su primer triunfo en el certamen continental.

El partido se estará disputando en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, un campo nuevo para los locales, quienes no pudieron usar su escenario habitual debido a que no cumple con las condiciones de la Conmebol. Al no encontrar el aval en otras sedes ni en Santiago, se vieron obligados a transportar el juego a seis horas de la capital chilena.

Los azules llegan a este encuentro en la tercera posición del grupo con un punto, producto de un empate 1-1 ante Flamengo y una derrota 3-2 ante Bolívar en La Paz. El más reciente triunfo del equipo boliviano ante los brasileños hace que la necesidad de un buen resultado en Chile sea aún mayor.

Para este compromiso, Millonarios volverá a contar en la Copa con Andrés Llinás y David Mackalister Silva, ausentes en La Paz por lesión. De igual manera, Danovis Banguero está disponible para jugar en el certamen por primera vez; mientras que Larry Vásquez regresa tras pagar una fecha de sanción.

La única baja en el equipo colombiano es la del lateral venezolano Delvin Alfonzo, quien vio la cartulina roja en el juego anterior ante el equipo boliviano. En su lugar estaría como inicialista el joven lateral Sander Navarro.

Palestino, en el fondo de la tabla

Entretanto, Palestino, rival de turno de Millonarios, llega a este compromiso en el fondo de la tabla y sin un solo punto, tras haber sido goleado en su estreno 0-4 a manos de Bolívar y haber caída en Brasil 2-0 ante Flamengo.

Los chilenos tendrán dos bajas obligadas para el compromiso de esta noche, al no poder contar con el lateral Benjamín Rojas ni con el volante Fernando Cornejo, ambos suspendido al acumular tres cartulinas amarillas.

En el torneo local, Palestino se ubica en la segunda posición del campeonato con 18 puntos, a tres del líder, la Universidad de Chile, rival con el que viene de empatar 2-2 en casa durante el más reciente compromiso.

Posible formación

Millonarios: Álvaro Montero; Sander Navarro, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Jhoan Hernández; Daniel Giraldo, Larry Vásquez, Daniel Cataño, David Mackalister Silva, Daniel Ruiz; Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.