Corriente del rio Cauca sobrepasa Jarillón de Caregato en construcción

Habitantes de la Mojana reportaron que el rio Cauca sobrepasó el Jarillón en un sector del punto Caregato, cuyo desbordamiento en 2021 generó una emergencia que se prolongó más de dos años.

Según Arnulfo Betancourt , miembro del Pacto Social por la Mojana , pese a que el Jarillón que construye la UNGRD ha alcanzado buena altura, la alta sedimentación que presenta el rio Cauca facilitó que la corriente sobrepasara la obra por una “esquina” que aún no tiene la altura adecuada.

“El cajón del rio se llenó, es como cuando usted tiene un vaso y llena medio( la mitad) de tierra , y el vaso es de 100 centímetros, usted no puede pretender que le va meter los 100 centímetros de agua al vaso, le caben 50 centímetros porque los otro 50 lo ocupa la tierra”, expresó a manera de ejemplo.

Aunque Betancourt es consciente que no s e trata de un rompimiento del Jarillón, sino de un desbordamiento menor, cree que es necesario advertir para que se tomen las medias dl caso , tanto por el Gobierno como por el contratista que construye el Jarillón.

Hubo un desbordamiento pequeño , por ahí por encima, pero es bueno pasar la alerta para que las autoridades se enteren de lo que está pasando y es bueno también para que los contratistas sepan cual es la cota máxima (del Jarillón) a la que tiene que llegar”, expresó.

Considera Betancourt que el Gobierno debe entender que una solución efectiva y de fondo, para evitar este tipo de desbordamientos del rio cauca se presente, es dragando el rio.

" Es la única solución y controlar el tema de la minería que no sigan echando tierra en el cause del rio, que lo echen en otro lado, pero no en el rio, porque la obra ( del dique o Jarillón)es una buena obra , bien dirigida pero si se sigue sedimentando vamos a hacer un edificio de diques, de mega bolsas y el rio volverá a pasar por encima, por qué , porque al rio sigue entrándole tierra”, explicó el dirigente gremial.

Caracol Radio conoció que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) está atrasada en los pagos al contratista que trabaja en el cierre y construcción del Jarillón en Caregato por lo que este no tiene toda su capacidad en la obra.

Oswaldo Pupo, el veedor de las obras de Caregato asegura que un boquete por donde se están filtrando las aguas es de unos 5 metros.

Hizo un llamado a Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que haga presencia en la zona y verifique lo que ha ocurrido porque ellos no han girado los recursos necesarios y la empresa que trabaja ya no cuenta con músculo financiero para seguir al ritmo que esta emergencia requiere.

“La UNGRD después del anticipo que les hizo del 20% del valor del contrato no les ha dado un peso más a pesar de que hay diferentes cuentas radicadas y que las obras ya están en un nivel de ejecución del 48%. Ellos dicen que ya se les acabó el músculo financiero y por eso es por lo que esto está lento, están trabajando en un 25% cuando lo venían haciendo en un 100%”, expresó.

La comunidad está preocupada por esta nueva emergencia porque si no la controlan puede causar inundaciones en San Jacinto, Bolívar; Ayapel, Córdoba y los municipios sucreños de Guaranda y Majagual.