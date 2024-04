“Nosotros no hemos hecho pronunciamiento sobre investigaciones del hijo de Biden”: Murillo

Colombia

En medio de una citación en el Congreso, el canciller (e) Luis Gilberto Murillo explicó las motivaciones que llevaron al Gobierno a elevar nota de protesta a Estados Unidos por el informe del Departamento de Estado en donde se menciona al hijo del presidente Petro, Nicolás Petro, y la polémica por posibles irregularidades en la financiación de la campaña.

“Aunque respetamos y tomamos con mucha seriedad los informes que se hacen de manera unilateral y extraterritorial por los países, no los compartimos. Pero los asumimos con mucha seriedad porque estamos abiertos al escrutinio internacional. Y las recomendaciones que se hacen las asumimos con seriedad”, dijo en primer lugar el ministro de Relaciones Exteriores.

Murillo aseguró que “nosotros siempre hemos decidido que cuando se hagan esos informes no mencionen nombres, porque afecta el buen nombre de la persona y el debido proceso. Cuando singularizan dos nombres, por ser el hermano o el hijo del presidente, afecta eso mismo también. Y se están involucrando en asuntos donde nosotros no nos involucramos”.

Por esta razón, con nombres propios, el canciller recriminó que “nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente Joe Biden. No hablamos de los procesos internos que hay en los Estados Unidos porque respetamos la soberanía del país y sus instituciones”.

Por lo mismo, añadió que “si Estados Unidos respeta nuestras instituciones no debe hacer eso… Hagan sus informes, pero no singularicen porque afecta el buen nombre de las personas. Estamos hablando de un tema institucional del país, que no depende de quién esté en la Presidencia”.

Murillo indicó que espera tener en los próximos días una reunión con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, para dejar expresas las molestias del Gobierno e intentar zanjar la situación.