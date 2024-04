Gustavo Puerta establece la diferencia entre Xabi Alonso y Néstor Lorenzo

Si bien no ha contado con muchos minutos en la temporada, el nombre de Gustavo Puerta quedará para la historia como uno de los futbolistas que hizo parte del plantel del Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga por primera vez desde su fundación. El joven vallecaucano estuvo viviendo una campaña de adaptación, por lo que fue normal que tuviera escasas participaciones en la Liga, aunque cuando ha actuado, lo ha hecho de manera correcta.

El volante de 20 años, de paso por las juveniles de la Selección Colombia, e incluido recientemente en la convocatoria de las mayores para los amistosos contra Rumania y España, habló con AS México sobre lo que dejó ese histórico título, así como el apoyo que ha tenido desde el país. Entretanto, reveló que es seguido de cerca por el entrenador Néstor Lorenzo, al cual diferenció de Xabi Alonso.

Sobre el entrenador español, destacó la comunión que tiene con la plantilla: “El grupo, es el que ha agregado (Xabi Alonso) y es una familia, todos vamos al mismo lado y al mismo objetivo y cuando un equipo va al mismo lugar es más fácil lograr lo que tú quieres. Estamos unidos y esa es la clave de hacer historia, lo que hicimos en la Bundesliga es historia, en 120 años logramos la primera Bundesliga para el equipo. Espero seguir haciendo las cosas bien y quiero al final de la temporada seguir levantando títulos”.

“Una persona que te ayuda a explotar tu potencial es un poco difícil porque quieres estar dentro de la cancha, esto me ha ayudado a madurar, esto me servirá más adelantar, esperaré al final para tomar una decisión”, agregó sobre el aporte que le ha dado en particular el técnico español.

Por su parte, sobre las sensaciones de lograr el título, dijo: “Histórico, muy lindo muy loco, cuando la gente se mete al campo a celebrar, el haber conseguido mi primer título y ganar en una de las 5 mejores ligas de Europa, quiero ganar títulos”.

Puerta solo ha disputado, hasta la fecha, 23 minutos distribuidos en cinco partidos a nivel de Bundesliga y en 3 compromisos actuó como titular. Sin embargo, destacó los aprendizajes: “creo que futbolísticamente, como personalmente, estar rodeado de grandes futbolistas de talla mundial es importante y son grandes personas, esto te ayuda a madurar, convivir a diario y entrenar con ellos te ayuda, son personas de gran experiencia y hacen diferencia con alguien que es joven, este año ha sido maravilloso para mí y para mi carrera, espero seguir levantando títulos y tener minutos en el final del torneo”.

Apoyo desde Colombia y consejos de Lorenzo

“Han llegado mensajes muchos y muy positivos, la gente de Colombia me ha respaldado a pesar de no tener minutos, siempre y desde el principio que llegué a Europa vi ese respaldo incondicional y muy contento por notar que las personas se alegren de un colombiano”, dijo sobre el apoyo que ha recibido a pesar de no contar con muchos minutos.

Asimismo, le cuestionaron por las diferencias entre Xabi Alonso y Néstor Lorenzo, a lo que respondió: “Xabi es de un estilo de tener el balón en posesiones largas, pases en corto, es muy diferente a la selección es más rápido el ataque; son 2 estilos diferentes, debemos adaptarnos a estos estilos”.

Finalmente, se refirió a la Copa América, en la cual espera poder estar, y el seguimiento que le hace Néstor Lorenzo. “No hablamos mucho de ese tema (con Lorenzo), él me dice que está pendiente de mí, para mí eso es muy importante, me dijo que quería verme. Que esté con el grupo y que me identifique, espero terminar con minutos, porque estar en la selección es un privilegio, quiero esperar la convocatoria. Estar acá, en un equipo invicto y en este equipo, es muy importante para estar en la selección, es importante estar en las convocatorias, si el profe cree que yo le puedo aportar”, finalizó.