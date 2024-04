Cortes de energía 24 de abril: barrios de Barranquilla y municipios del Atlántico sin luz

Barranquilla

Por trabajos de adecuaciones en redes eléctricas programadas para este miércoles 24 de abril, la empresa Air-e informó que será necesaria la suspensión del servicio de energía.

Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00am hasta las 4:00pm en circuitos de Barranquilla, Soledad, Malambo, Palmar de Varela y Santo Tomás.

Cortes en Barranquilla

Circuito Las Malvinas: Barranquilla: Ciudad Modesto, Evaristo Sourdis, La Esmeralda, La Manga, Las Malvinas, Lipaya, Los Rosales, Siete de Agosto y San Pedro Alejandrino III (calle 102 entre carreras 6m y 6o).

Circuito Macarena: Barranquilla: San Luis, Villas de San Pedro II, Santo Domingo de Guzmán, Las Américas y de la carrera 3B1 a la carrera 3E entre calles 52B y 54E.

Circuito Cordialidad 8 (Cero): Barranquilla: Veinte de Julio, Siete de Abril y Los Girasoles.

Circuito Cordialidad 10: Barranquilla: La Sierrita, Las Américas; de la calle 45B a la calle 52C entre carreras 8C y 8G (Kennedy); de la calle 47 a la calle 52 entre carreras 7F y 8C (Santuario); de la Avenida Cordialidad a la calle 63C entre carreras 9L y 9M2 (Bosque) y de la calle 74 a la calle 94 entre carreras 5B y 6 (California).

Cortes de energía en municipios

Circuito Caracolí 2: Soledad: Nueva Esperanza II, Nueva Esperanza III, San Bernardo IV, La Central, Villa Karla, Urbanización Las Cometas, Altos de la Metro, Bello Horizonte, La Inmaculada, Nueva Esperanza; de la calle 55 a la calle 58 entre carreras 7A y 13 (Ciudadela Metropolitana) y de la calle 58 a la calle 59A entre carreras 10A y 12 (Los Cusules).

Circuito Malambo 6: Malambo: La Milagrosa, Paraíso, Villa Rica 1, Villa Rica 2, El Carmen, 7 de Diciembre, La Chinita, Pacífico, Villa Berta, Villa Campo, San José, Bellavista, Montecarlo, Villa Esperanza (entre carreras 4 y 6 entre calles 4B sur y 9A sur) y Miraflores (entre calles 10 y 11A entre carreras 5 sur y 6 sur).

CIRCUITO MALAMBO 7: Malambo: El Concorde, La Popa, Centro, San Jorge, calle 4 con carrera 1H. Soledad: entre calles 18 y 19 de la carrera 1 a la carrera 2 y sector Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Circuito Sabanagrande 3: Santo Tomás: Las Cayenas, Altamira, Centro, Los Cocos, Villas del Prado, San José, Lucero, Los Mangos, Nuevo Horizonte, Villa Catalina, Palonegro, Urbanización Villa Leidis, Urbanización La Arenosa; sectores aledaños a San Antonio. Palmar de Varela: Las Delicias, Los Almendros, Villa Palmar, Amarando y sectores aledaños a La Loma de El Doctor.

De otro lado, en el barrio Cevillar de Barranquilla se desarrollarán obras de modernización de redes eléctricas de 8:15 de la mañana a 5:15 de la tarde de la calle 45 a la calle 46 entre carreras 16 y 18.

Sin embargo, de 7:40 a.m. a 8:15 a.m. y de 5:15 p.m. a 6:00 p.m. se percibirán breves interrupciones del servicio en Cevillar, de la calle 45C5 a la calle 46 entre carreras 11 y 14 (La Sierra), de la calle 45B a la calle 47B entre carreras 19 y 24 (San José), de la calle 47B a la calle 48 entre carreras 9 y 10 (Los Continentes) y de la calle 45B a la calle 45C5 entre carreras 9 y 14 (La Victoria).

Finalmente, en otros sectores se percibirán suspensiones de energía por cambio de redes y postes: de 7:40 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 9D con calle 45C1, del barrio La Victoria; de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 26A con calle 74B, en La Libertad; y de 7:20 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 15B con calle 45B, en Tajamares I Etapa en el municipio de Soledad.