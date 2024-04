“Resolución de ahorro de energía de la CREG desconoce la realidad de la Costa”: Gremios

Barranquilla

Rechazo generó en la región Caribe la resolución 101 042 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en donde se establecen sanciones e incentivos para el ahorro en el consumo de energía.

La medida, recordemos, establece un incremento del 30% por cada kilovatio extra al consumo promedio diario para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y el 50% para los estratos 4, 5 y 6, y para el comercio y la industria la sanción será de hasta 100%.

La resolución explica que habrá una meta de consumo individual (Cada hogar) y será el consumo diario que se hará reportado antes del 15 de marzo.

Al conocerse la noticia por parte del Ministerio de Minas y Energía, en la Costa se escucharon voces que cuestionaron las sanciones, argumentando que hubo desconocimiento de las afectaciones térmicas en la región, en comparación con el interior del país.

“Medida atemporal”

Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, solicitó al Gobierno suspender la resolución la cual consideró como “atemporal”.

Meisel cuestionó que el Gobierno haya tomado la medida justo cuando empezaron las lluvias y no en el momento más critico del fenómeno del niño.

“Ese es el problema de haberse demorado un año nombrando la Creg porque ahora sacan resoluciones atemporales que no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo nosotros. Gobierno, deje de golpearnos; Creg, deje de golpearnos. Hacemos un llamado enérgico a que suspendan la resolución”, indicó.

“Golpe al bolsillo”

Los gremios en el Atlántico también reaccionaron a la resolución de la CREG y advirtieron el riesgo social que podría causar en la región en donde ya hay familias que deben decidir entre comer o pagar los servicios públicos.

Efrain Cepeda Tarud, presidente de Intergremial, indicó que “lo único que va a generar esta medida son facturas más costosas en momentos que ya son impagables, alimentando una tensión social que puede derivar en otras crisis”.

Agregó que “los usuarios además no podemos asumir los costos de la imprevisión del Gobierno Nacional que no hizo lo que tenía que hacer en su momento para atender las distintas advertencias de un apagón que hoy estamos aportas de vivir y además en un escenario donde la oferta de energía no crece a la misma velocidad de la demanda”.

Cepeda consideró que el ahorro de energía no debe ser una medida transitoria, sino una cultura permanente de eficiencia.

El vocero de Intergremial Atlántico también recordó que hay proyectos de generación y transmisión que hoy siguen atrasados “por la falta de previsión del gobierno nacional y que hoy pudieran ser útiles para afrontar la crisis”.

Campaña de ahorro

La empresa Air-e, distribuidor de energia en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, anunció que se suma a las medidas del Gobierno para el ahorro de la energía, ante crisis que vive el país.

La iniciativa de la empresa fue denominada “Es Ahorra o Nunca” para cuidar el consumo de energía y bajar la facturación mensual.

Junto al sector productivo se lanzaron una serie de recomendaciones entre las que se encuentran:

· Adelantar mantenimientos preventivos internos durante esta temporada.

· La optimización de la producción en horas de menor demanda, la gestión adecuada de inventarios

· La organización de eventos durante el día para minimizar el consumo energético.

· La entrega de excedente de grandes consumidores que tienen autogeneración.

· Disminución de publicidad exterior luminosa.