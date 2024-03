En San Onofre advierten que, si no llega más ayuda, se quemarán los Montes de María

Sincelejo

Un angustioso llamado al Gobierno Nacional hace este sábado 30 de marzo la oficina de Gestión del Riesgo de San Onofre ante las proporciones que ha adquirido el incendio forestal originado en el corregimiento Palmira la Negra hace 72 horas.

Pese a que bomberos de dos municipios de Bolívar(El Carmen de Bolívar y María la Baja) y un apoyo aéreo de la FAC se han unido los bomberos de Sucre que intentan controlar un incendio los esfuerzos no han sido suficientes para sofocar las llamas.

Para controlar la emergencia trabajan desde el miércoles unidades de los cuerpos de Bomberos de Tolú, Toluviejo y Ovejas, al igual que carros, cisternas de San Onofre y Chalán, además de organismos de socorro la Armada y Policía Nacional.

El fuego ha llegado a una zona ubicada en los límites de Sucre con Bolívar, por lo que , a pedido de Gestión del Riesgo de Sucre, las autoridades en ese departamento se encuentran en alerta y apoyando en la atención de la emergencia.

" En la medida que no nos envíen ayuda, una ayuda idónea, más organismos de socorro, con más agua que necesitamos acá arriba de los cerros , que es bastante difícil subirla, en la medida que eso no suceda, en la medida que la Fuerza Aérea no mande, por lo menos, dos helicópteros más para sofocar estas llamas, se van a quemar todos los Montes de María”, advirtió angustiado Diego Mercado, asesor de gestión del Riesgo en San Onofre.

La Fuerza aérea Colombiana ( FAC) ha enviado a la zona de emergencia un helicóptero y una avioneta Cessna para apoyar a los bomberos locales.

“El helicóptero está haciendo un excelente trabajo , pero el resultado es muy poco, porque no tenemos la cantidad de líquido que se necesita, para sofocar las llamas. Por aparte la avioneta de la Policía Nacional, que también está poniendo su esfuerzo, no ha sido eficiente por la topografía del terreno, entonces no está siendo tan precisa”, expresó Diego Mercado.

Mas de 25 familias han sido evacuadas preventivamente para evitar que la emergencia deje tragedias humanas. Aunque el daño ambiental es incalculable.

El incendio se originó, según las autoridades, cuando, al parecer , campesinos hacían quemas preparando la tierra para cultivar pero se les salió de control el fuego y tardaron en reportarlo.