Realización de la Feria Aeronáutica en Boyacá está en vilo

A través de sus redes sociales el Servicio Aéreo de Boyacá dio a conocer su inconformismo por la falta de una respuesta por parte del gobernador Carlos Andrés Amaya o del funcionario del gabinete encargado para tener claridad acerca de la fecha en la que se puede realizar este evento.

“El tema con la Feria Aeronáutica está lista, los empresarios de Colombia nos llaman a preguntarnos ¿qué pasó con la feria?, ¿que si se va a realizar?, ¿que si sigue vigente?, porque la gente en Colombia ve a Boyacá con muy buenos ojos, pero si no somos serios en lo que hagamos y hacemos salidas en falso vamos a quedar en esto. El ingeniero Carlos Amaya, muy seguramente en su planeación de aeropuertos, en todas las alcaldías en sus presupuestos de desarrollo y todo esto, muchos no han mentido el aeropuerto y estamos con el dilema si vamos a continuar con muchas cosas o si la empresa privada definitivamente depende solamente de esto, pero esto es una unión, es un trabajo en equipo que siempre se ha dicho”, señaló el capitán Juan José Navia del Servicio Aéreo de Boyacá.

De acuerdo con el capitán Navia ya se ha radicado en la Gobernación de Boyacá un comunicado que a la fecha no ha sido respondido.

“El ingeniero Carlos Amaya ha sido receptivo, me contesta de hecho los mensajes, pero entiendo que tiene muchas ocupaciones está en diferentes eventos, en todo lo que conlleva a un Gobernador, lo tenemos claro, pero ha sido muy difícil el poder tener una sinergia en cuanto al tema de aeropuertos, delegó a una persona, creo que fue la persona que estuvo en Corpoboyacá hace un tiempo, esta persona la hemos buscado, no ha sido una persona receptiva con los mensajes, con las llamadas, entonces quedamos como en un limbo donde sabemos que la gobernación tiene intención, pero no logramos entender en qué momento abrimos esa puerta para que los 7 aeropuertos de Boyacá tengan un mejor futuro. Hoy estamos esperando a que con el ingeniero Carlos Amaya nos sentemos y comencemos a revisar la dirección de los aeropuertos del departamento para comenzar a brindarles más oportunidades a todos los boyacenses.”, agregó Navia.

De otro lado, el capitán asegura que son varios los empresarios que están interesados en participar activamente en la Feria Aeronáutica y se estaría perdiendo la oportunidad de tener expertos aeronáuticos que quieren invertir en la conectividad aérea de Boyacá.