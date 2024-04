Presidente de la Dimayor y una fuerte crítica al Junior por su actitud ante Millonarios

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, defendió al arbitraje colombiano y criticó duramente a varios equipos del país, tras distintos hechos recientes que se han presentado y han generado polémica en la Liga colombiana.

En diálogo con el programa MTF, Momento Tóxico del Fútbol, conducido por el relator Eduardo Luis, Jaramillo señaló principalmente al Deportivo Independiente Medellín, por su postura de no querer jugar ante la designación del árbitro Nicolás Gallo para el encuentro ante Patriotas. De igual manera, cuestionó a los jugadores del Junior, quienes se quedaron quietos en el campo de juego durante su pasado encuentro ante Millonarios tras el primer gol en contra en la derrota 3-2.

“Tengo que defender el arbitraje. El problema lo estamos abordando mal todos: directivos, Comisión Arbitral y medios de comunicación. Los árbitros se van a seguir equivocando. Hay que minimizar esos errores y que no sean tan evidentes, para eso está el VAR”, comentó.

Crítica al Medellín

“Hemos progresado mucho en el tema arbitral, no son permeables, es decir, los presidentes de los clubes no influyen en el tema arbitral. Fue un error inmenso del Medellín y otros clubes han cometido errores inmensos. Los árbitros son seres humanos que tenemos que respetar y valorar, ellos sienten. Si uno dice: ‘Estos son unos hijueputas, son pésimos, son malos’, como un día escuché a un comentarista, que empezando el partido ya estaba descalificando al árbitro. Eso causa una bola de nieve negativo alrededor del producto y del mismo arbitraje. El ecosistema se ve amenazado por reacciones absurdas de los directivos: ¿Quién pretende que ahora vamos a designar el árbitro que ellos quieran o van a vetar un árbitro antes de un partido? Eso es lo más ridículo que hay; o amenazar con que no se van a presentar, eso es totalmente estúpido. No es un enfrentamiento entre clubes y administración, eso es ridículo”, comentó.

Y añadió: “No podemos seguir dando esas declaraciones incendiarias. Algunas veces tienen sentido por errores evidentes, pero otras no. ¿Por qué vamos a vetar a un árbitro porque se equivocó en una jugada hace tres años? ¿Entonces no puede volver a pitar? No. Los seres humanos nos equivocamos”.

Crítica al Junior

“Este es un deporte de contacto. Hay faltas con severidad, con intención, con demasiada energía, con mala intención, todo eso lo debe calificar el árbitro. Lo de los jugadores de Junior me parece una afrenta contra todos, el rival, espectadores y demás clubes. Que se hayan parado en un partido es lo más ridículo del mundo. El señor que dijo eso tuvo un liderazgo negativo”, señaló finalmente.