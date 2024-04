Hugo Rodallega: “Me da lástima la eliminación del América”

Hugo Rodallega ha sido un jugador clave en el buen torneo que ha tenido Independiente Santa Fe y que ilusiona a la hinchada. El delantero es el máximo goleador del campeonato con 9 tantos y su aporte y jerarquía dentro del plantel es innegable.

El experimentado futbolista pasó por los micrófonos de El Alargue para referirse a la campaña que ha hecho el cuadro bogotano. Por su parte, habló del América de Cali, equipo del cual es confeso hincha, pero al que él, junto a sus compañeros, eliminó luego de vencerlo 1-0 en el más reciente juego que tuvo lugar en El Campín.

“Le tengo cariño, lo he dicho siempre: soy y seré hincha del América, pero era mi rival. Era un partido entre dos equipos profesionales y como profesional tengo que entregarme a la institución a la cual pertenezco. Me da lástima por la eliminación de América, no es normal en un equipo tan grande. Ojalá puedan mejorar y que se hagan más fuertes para el semestre que viene”, dijo sobre el cuadro vallecaucano.

Ya entrado en el tema Santa Fe, se mostró satisfecho por lo que han logrado, pero entiende que todavía falta para poder llegar a la final eventualmente y lograr el título. “A Eduardo Méndez y al profe Peirano les dije desde el principio que quería estar en un equipo competitivo. Santa Fe representa eso, siempre estar en finales, es un equipo grande, con historia, que tiene que estar peleando en los primeros lugares. Hemos consolidado un muy buen grupo. Hay una buena armonía que estamos disfrutando y se pone en práctica en cada partido”, expresó.

Rodallega fue mesurado y no se atrevió a poner a Santa Fe como candidato: “Siento que podemos seguir haciendo las cosas bien. Hemos consolidado un buen grupo, estamos bien y hay mucha confianza y eso es importantísimo y con nuestra gente hay una buna armonía. Lo estamos disfrutando. Todos pensamos en el título, pero por respeto a los demás rivales no nos consideramos favoritos. Vamos paso a paso y si se da ese título para el club y para el hincha, estaríamos satisfechos”.

Otras declaraciones de Rodallega

Mensaje de Peirano: “La claridad con la que el profe habla y trabaja, él intenta no enredarse mucho con su información y conceptos tácticos. Además hay calidad humana y una humildad muy grande. Eso hace que el jugador reciba el mensaje y lo ponga en práctica. La confianza que el profe nos ha brindado, es una persona que cuando tiene que felicitar lo hace, pero cuando tiene que apretar también lo hace”.

Intentos por marcar de chilena: “El hincha sueña con el gol de chilena, es algo espectacular, es una jugada que no es muy común. Tengo esa virtud desde niño y a dónde he ido la he intentado. Si la jugada se presta para hacerlo es una acrobacia que me sale natural, me fluye. En los entrenamientos lo hago. Lo he marcado en otros equipos y ojalá se me dé pronto en Santa Fe”.

El punto invisible: “Nosotros estamos contentos con el rendimiento y la clasificación. Obviamente no conformes, esa mentalidad no la tenemos, queremos más. Nos queda una fecha contra Jaguares y la vamos a afrontar con mucha seriedad buscando los tres puntos para aspirar al punto invisible y respetando a los rivales que tienen esa posibilidad, pero antes pensamos en Inter Palmira por la Copa”.

Escuche la entrevista completa acá