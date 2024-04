II Festival del Bollo de Mazorca en Arjona dejó ventas superiores a $100 millones

Cartagena

Culminó la segunda versión del Festival del Bollo de mazorca en Arjona, Bolívar, logrando ventas históricas de 38.000 mil bollos de mazorca, generando un margen de venta en $100 millones de pesos.

El evento apoyado por la Gobernación de Bolívar e Icultur, la Alcaldía de Arjona, e Imacar; el comercio local y varias marcas que creyeron en este proyecto dan como valor más alto que se ¡se logró el objetivo!

La segunda versión del festival del Bollo de Mazorca, contó con la participación de 46 bolleros y bolleras oriundos del municipio de Arjona, quienes tienen por tradición y actividad comercial la elaboración y distribución del producto insigne gastronómico arjonero.

Durante el evento la magia, el sabor y la cultura brilló; fueron más de 10 mil productos vendidos, derivados del maíz, tal como la mazorca, natilla, buñuelos, chicha, entre otros productos que fueron comercializados y generaron ganancias exclusivas para los participantes.

El evento que tiene como objetivo contribuir al proceso de construcción, preservación y recuperación de la identidad gastronómica y cultural del municipio, fue todo un éxito al convocar a más de 20 mil personas en la plaza municipal, lugar en donde se desarrolló esta segunda versión, en la que participaron varios grupos musicales y folclóricos, hubo espacio para el arte y la historia.

Durante el desarrollo del evento, se presentó una exposición de pintura liderada por los Gestores Culturales del municipio, Angélica Ángulo y Leonardo Lozano. También un conversatorio sobre el bollo de mazorca visto como una tradición gastronómica de Arjona.

Durante la jornada el jurado calificador conformado por: Maria Cecilia Restrepo, conocida en redes sociales como @AjáChechi , Andrés Gómez, @andrescocina, Adriana Bonfante @bonfantealapuerta y Carlos Mario Suarez, Arjonero empresario gastronómico @carly_suarez22.

Los jueces escogieron como nueva reina bollera del Festival del bollo 2024, a la señora Alba Luz Martínez quien ganó en la categoría MEJOR BOLLO TRAICIONAL ARJONERO, quien estuvo ubicada en la mesa #3.

El segundo premio otorgado fue en la categoría MEJOR BOLLO DE MAZORCA INNOVADOR, dejando como ganadora a la señora Damaris Acevedo, quien presentó al jurado calificador un bollo de mazorca relleno con costilla de cerdo ahumada al bbq, ubicada en la mesa #38. En la categoría del BOLLO MÁS GRANDE COMESTIBLE, lo ganó a Rubén Darío Hernández, ubicado en la mesa #9 y el premio al MEJOR STAND o (Mesa creativa) que fue para la mesa #38.

”Para mí este evento ha sido de gran bendición, en Arjona jamás nos habían resaltado y valorado tanto nuestro trabajo como ahora que crearon este festival, que nos permite vender en dos días lo que normalmente no vendemos desde casa. Yo he sacado a mis hijos adelante a punta de bollo de mazorca por eso estoy muy agradecida con el grupo organizador de esta maravilla, desde ya me quiero apuntar para el próximo”, afirma Sobeida Castellón bollera participante del festival.

Por su parte, el Gobernador de Bolívar Yamil Arana Padauí, se comprometió con el equipo fundador organizador del evento, en apoyar para el año entrante desde la institucionalidad este gran festival, además visitó cada una de las mesas dispuestas para los bolleros, disfrutó de la gastronomía y felicitó a esos hombres y mujeres que han dedicado su vida a la venta y distribución del bollo de mazorca.