Fico pidió a Comisión de Acusaciones investigar vínculo entre Daily Cop y la campaña Petro

Congreso

En la audiencia de ratificación de denuncia a la que asistió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la Comisión de Acusaciones, el excandidato presidencial también pidió a los representantes investigadores de este caso que se indague sobre la posible financiación que habría aportado también la señalada empresa de criptomonedas Daily Cop, que como reveló 6AM de Caracol Radio, habría comprado un avión para el transporte en campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

“Hemos ampliado denuncia frente a algunos hechos conocidos frente a la financiación ilegal de la campaña presidencial, de parte de la campaña de quien es hoy presidente. Temas, por ejemplo, de violación de topes electorales; pruebas presentadas por medios de comunicación, de hecho recientes también con la captadora Daily Cop”, dijo Gutiérrez.

El alcalde de Medellín consideró que “ahí podrían existir temas delicados sobre lavado de activos”, y anunció que de igual manera pidió que se investiguen “las razones que ha tenido el Departamento de Estado de los Estados Unidos al calificar como ‘creíbles’ las irregularidades en la campaña”.

Federico Gutiérrez aseguró que acudió a la Comisión porque fue citado para esta diligencia, pero que lo hacía como ciudadano y no como alcalde, por lo que pidió que no se tomen represalias en contra de la capital antioqueña. “Cuando presenté las renuncias, el 5 de junio, yo no era ni candidato a la Alcaldía. Me presenté como ciudadano y como una persona que estuvo en esa campaña, y que todo el tiempo denuncie irregularidades; no solo esta, sino también el apoyo de estructuras del crimen organizado y grupos ilegales”.

Frente a la ampliación de denuncia, comentó, “vaya uno a saber para dónde va el país. La preocupación grande que tenemos todos en términos de cómo la democracia y el país están en riesgo, y esto no es un momento para pasar de agache. Esperamos que la relación sea institucional entre Gobierno nacional y Alcaldía por el bien de todos se pueda mantener, y que se mire a las regiones con cariño y no con desdén”.

El abogado defensor del presidente Gustavo Petro, Mauricio Pava, desestimó esta diligencia asegurando una que no va a traer mayor relevancia: “es una diligencia de trámite; lo que allí quedó registrado es lo que han dicho medios de comunicación, de modo que esta es una diligencia de trámite y no es importante para la investigación”.