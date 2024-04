Falcao pondría fin a su paso por Europa: este es el destino que lo seduce

Los últimos años de Radamel Falcao García no han sido los mejores. En el Rayo Vallecano no ha podido ganarse un lugar como titular, de hecho, de 76 partidos jugados en el equipo madrileño, solo en 14 lo hizo como inicialista, disputando un total de 1968 minutos. El Tigre, quien termina contrato con el cuadro español a mediados de año, no seguiría en la institución y, por el contrario, le pondría fin a su exitosa etapa por Europa.

Desde suelo mexicano surgió la versión, entregada por el periodista René Tovar del medio Récord, que el delantero samario estaría buscando proximidad con equipos de este país. Incluso, el comunicador se atrevió a decir que, además del entusiasmo del futbolista, este sería el “último reto en su carrera”.

“Les puedo asegurar que tuve la oportunidad de platicar con gente muy allegada al jugador colombiano y está muy entusiasmado, pero de verdad muy entusiasmado con la idea de jugar en México, ese sería el reto final”, contó el periodista René Tovar en Los Informantes de RÉCORD+.

Además, un aspecto clave en la situación pasaría por el entusiasmo que genera la idea de jugar en México, para su esposa, hijos y allegados. “A su familia le gustaría estar en México. Ojo, no es que los clubes estén buscando a Radamel Falcao, al revés, Falcao tiene la intención. Él quiere, tiene el deseo”, agregó.

Finalmente, detalló que Falcao estaría dispuesto a firmar por un equipo no tan grande de México. Es de mencionar que el samario puede establecer negociaciones con cualquier club en este momento, ya que su vínculo con Rayo Vallecano termina el 30 de junio.

Falcao y su éxito en Europa

No hay discusión sobre lo hecho por el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia, en Europa, a pesar de algunas temporadas difíciles, como lo vivido en Manchester United, Galatasaray y últimamente en Rayo Vallecano. Sin embargo, su paso por Porto, Atlético de Madrid y Monaco fue todo un éxito, al punto de ser en su momento el mejor ‘9′ del mundo cuando defendía los colores del equipo español.

Once títulos conquistados, en los que destacan las dos ligas de Europa ganadas con Porto (2010-2011) y Atlético de Madrid (2011-2012), así como la Supercopa de Europa con el cuadro español (2012-2013) y la Liga de Francia con el Mónaco (2016-2017), hacen parte de su vitrina de trofeos. Por su parte, ha logrado convertir hasta la fecha 263 goles en 477 partidos.

Su más reciente campaña con Rayo Vallecano no ha sido la esperada, pues ha actuado en 22 partidos, de los cuales solo en uno lo hizo como titular y ha tenido un aporte de 4 anotaciones y una asistencia. Habrá que esperar a que termine la temporada para conocer si el futuro de El Tigre se encamina hacia este lado del mundo.