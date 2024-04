Fernando Morientes y los dos colombianos que le hubiera gustado ver en el Real Madrid

Fernando Morientes celebra una de las tres Ligas de Campeones con el Real Madrid. (Photo by Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images) / Matthew Ashton - EMPICS

Fernando Morientes, exjugador español que brilló con el Real Madrid y tuvo un paso importante por el Liverpool y el Valencia, reveló, en diálogo con AS Colombia, cuáles futbolistas colombianos le hubiera gustado ver los colores del club Merengue.

Morientes, quien ganó las Ligas de Campeones de 1998, 2000 y 2002 con el equipo blanco, además de otros ocho títulos, confesó que fue seguidor del fútbol de Carlos ‘Pibe’ Valderrama, a quien hubiese querido ver en el club de la capital española, al igual que a Falcao García.

Además de elogiar a Falcao, comparó a James Rodríguez con Jude Bellingham. “Hemos visto grandes jugadores. La mejor versión de Falcao, que la dio en Porto y en Atlético de Madrid, ese era para que hubiese jugado también en el Real Madrid. Hemos tenido a James, un jugador espectacular, llegando de media punta, muy parecido al fútbol que tiene Bellingham, pero con otras características, llegador, goleador”.

Y agregó, respecto al Pibe: “yo soy un admirador brutal porque cuando yo era pequeño veía sus comienzos y era Valderrama. Hoy tengo suerte de estar en algún evento con él y me parece fantástico. Me hubiese gustado verlo en el Real Madrid”.

Con quien sí compartió equipo Morientes en el Real Madrid fue con Edwin Congo, de quien aseguró no pudo brillar en el club por la competencia que tenía al interior del plantel en ese momento; no obstante, elogió al colombiano.

“Porque había muchos jugadores en aquel momento, grandes jugadores. Él no entraba en los planes para jugar de titular. No tuvo muchas oportunidades. Es un chico fantástico, con una calidad brutal. Un grandísimo profesional, de esos que están en el vestuario y suman. Yo tengo una gran relación con él. Ahora nos vemos con los veteranos del Real Madrid y le tenemos mucho cariño por su forma de ser, por su persona. No jugó lo que él quería, pero fue un colombiano más en LaLiga”.