Extranjero habría atacado a una menor de edad por negarse a tener sexo con él en Medellín

En otro caso de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes en Medellín, la Fiscalía confirmó la captura de Brendan Scott Wootan, un ciudadano estadounidense, quien habría intentado abusar sexualmente de una menor de edad en un edificio en El Poblado, Sur de la capital antioqueña.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), el extranjero de 57 años habría llevado con engaños hasta su apartamento a la adolescente de 17 años.

Una vez en el sitio, el extranjero intentó abusar sexualmente de ella, pero ante la negativa de la menor de edad de recibir dinero para sostener relaciones, la habría sacado violentamente —a golpes— del apartamento.

La menor de edad fue auxiliada por los vigilantes del edificio y luego de denunciar el caso ante las autoridades, el extranjero fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía que le imputó el delito de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años.

Otros casos en Medellín

Recientemente, se conoció la captura de un ciudadano de nacionalidad china, identificado como Zhan Liu, en un lujoso complejo residencial de El Poblado, junto con una menor de 14 años y otra mujer de 21 años.

La menor de edad habría presentado documentación falsa para hacerse pasar por mayor de edad y evadir los recientes controles contra el delito de explotación sexual en la ciudad.

Pese a su captura, el hombre fue dejado en libertad, al parecer por la única razón de que la víctima habría presentado una cédula falsa y él creyó que era mayor de edad.

A propósito, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que “hubo una buena acción de la Policía, la Fiscalía intervino y al ir a la justicia, pues entonces toman la decisión de dejar en libertad a este ciudadano extranjero”.

Concluyó que “yo no quiero que esos depravados sigan viniendo a la ciudad y el mensaje es muy claro también y créanme que inclusive ese proceso continúa, no significa que porque no haya tenido medida de aseguramiento es que entonces no hay nada”.