¿Es el M-19 un partido político en la actualidad?

Polémica despertó el uso de banderas alusivas al extinto grupo guerrillero M-19 durante la conmemoración de los 50 años de las elecciones presidenciales que dieron como fruto su nacimiento: las presidenciales de 1970, donde se dio por ganador a Misael Pastrana Borrero sobre el candidato opositor Gustavo Rojas Pinilla, y donde se demostraría posteriormente que hubo fraude electoral.

En el Consejo Nacional Electoral, desde el 8 de febrero del 2023, se publicó una resolución que notifica el registro del Movimiento Político ‘Movimiento 19 de abril M19′, que registró igualmente la bandera con los colores y las siglas conocidos. ¿Esto significa que son un partido político?

No. Actualmente, según consultó Caracol Radio, “jurídicamente no existe el M19″. Si bien hoy por hoy este nuevo grupo está registrados como agrupación política, no tiene personería jurídica, que es la que permite en la mayoría de casos dar avales para las distintas elecciones. La explicación que dan sectores alternativos es que “hay algunos sentimentalismos expresados en personas que pertenecieron al movimiento”.

Frente al uso de los mismos logos y colores alusivos al que fue el grupo armado, en su portal oficial han señalado que no existe ninguna prohibición legal para hacer política con “nuestros símbolos” y que no son un grupo al margen de la ley.

Eso sí, para las pasadas elecciones legislativas esta agrupación política buscó obtener personería, la solicitó ante el CNE, pero la autoridad electoral lo desestimó. La colectividad que ocupa la personería jurídica que surgió luego de que el M19 entregara las armas es el hoy Partido Alianza Verde.

El movimiento actual, que convocó a la conmemoración de este 19 de abril, sostiene que sus valores son de “lucha por la democracia, la paz con justicia social y la vida”. También han venido haciendo eco de la propuesta anunciada por el presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.