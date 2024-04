“Asesinos de Narciso Beleño deben ser descubiertos”: presidente Gustavo Petro

Cartagena

La Unidad de Restitución de Tierras lamentó el asesinato de Narciso Beleño, un líder que dedicó su vida a trabajar por la paz y el bienestar de las comunidades, con acciones concretas para apoyar a las víctimas. Su legado y compromiso se reflejan en su incansable labor junto a la Fedeagromisbol.

Beleño fue un reconocido e invaluable líder campesino y agrominero del Sur de Bolívar, uno de los grandes promotores de la Reforma Agraria, la restitución de las tierras y la protección de las zonas de reserva.

Ante esta pérdida que sufre no solo el departamento de Bolívar sino el país, el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el Magdalena Medio, Rafael Figueroa Rincón, expresó: “en los últimos 25 años, quienes conocimos a Narciso, reconocimos su humildad, su esfuerzo por encabezar, por posicionar las reivindicaciones y las necesidades de la población campesina y agrominera del Sur de Bolívar. Especialmente, en los temas relacionados con la reforma rural y la restitución de las tierras: Narciso fue uno de sus grandes impulsores, promotor de los recursos naturales y de la explotación de los mismos de manera sostenible”.

La URT se une al duelo por el asesinato de Narciso Beleño, reafirmando la defensa de los derechos humanos, la vida digna y la construcción de la paz total. Su legado impulsa a seguir trabajando por un país donde la justicia y la equidad sean una realidad para las comunidades afectadas por la violencia.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, comentó en su cuenta de la red social X: “es una enorme pérdida para el proceso de organización social del Sur de Bolívar el asesinato de Narciso Beleño. Con mayor razón debemos activar la Mesa de Interlocución, para lograr una mayor presencia institucional y dar respuesta a las problemáticas territoriales y sociales”.

“Le hemos fallado a Narciso Beleño. Tenía y tiene razón. No habrá paz mientras haya exclusión. Se me pide que no luche tanto por la igualdad, pero lo que hay es que ser más eficaces y tener menos miedo. Luchar contra la exclusión es esencial en una verdadera democracia”, afirmó el presidente Gustavo Petro.