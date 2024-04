Marcha multitudinaria en Armenia en contra de las reformas del Presidente Petro

Armenia

Con camisetas blancas, banderas y camisetas de Colombia, miles de ciudadanos marchan por las calles de Armenia en contra de las reformas del gobierno y terminaron con una concentración en la plaza de Bolívar.

Desde el parque de Los Fundadores al norte de la ciudad se inició la movilización que recorrió la avenida Bolívar, la calle 9, la carrera 15 y terminó con una gran concentración en el centro de la ciudad en la plaza de Bolívar.

Hombres. Mujeres, jóvenes, niños, adultos, pensionados, personal en uso de buen retiro de la Policía y el Ejército, representantes de los diferentes gremios de la ciudad y el departamento, políticos y comunidad en general marcharon.

#marchas #envideo



Multitudinaria marcha en Armenia en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro pic.twitter.com/UedaN5nNcZ — Caracol Radio Armenia (@radio_armenia) April 21, 2024

Jorge Hernán Rúa, retirado de la Policía con la bandera de Colombia marchó y explicó porque “la verdad es que Colombia ya se está dando cuenta de la calidad de gobierno que tenemos hasta el día de hoy en este corto tiempo ya casi dos años del gobierno del señor Gustavo Petro tenemos dado cuenta de que las políticas de este señor son nefastas para la gran mayoría de la población de hecho. Aquí no hemos encontrado en esta marcha muchos arrepentidos que votaron por Petro y están arrepentidos y haberlo hecho porque definitivamente el país en este momento están una incertidumbre no sabe para dónde va.

y Agregó “el Presidente se dedicó fue a gobernar el país por medio de X que esa es, pues su página social ahí como más predilecta y eso me parece a mí que no es ideal para un país con la problemática que tenemos en el día de hoy parece que será solamente gobernando para un segmento de la población donde aquí hay que gobernar para todos los 50 millones de colombianos gobierno.

Médicos también marcharon en Armenia

Fabio Cárdenas Fabio soy médico y llevo 40 años ejerciendo la profesión y nunca había sentido tanta desilusión como se sienten estos días con el gobierno de este señor, la salud en Colombia tiene sus problemas y merece algunos cambios, pero no los que está proponiendo este señor, ni más faltaba la salud no puede ser manejada por el gobierno porque volvemos a lo de hace unos años corrupción y corrupción y corrupción hay que hacerle alguna modificación pero no las que este individuo propone, pero lo que pretende este señor no es la solución, la salud si amerita una reformas pero no con la visión ni con el concepto que tiene este señor Presidente y por eso precisamente se une a esta marcha por eso y por muchas cosas por los problemas sociales por el mal manejo, el hombre tiene solo discurso pero no sabe ejecutar y lo peor de todo se rodea de muy mala gente.

#MarchaDomingo21Abril #EnVideo

A esta hora Miles de personas se reúnen en la plaza de Bolívar de #Armenia #Quindío luego de marchar en contra de las reformas del gobierno del Presidente Gustavo Petro. @petrogustavo pic.twitter.com/bSE8HJld3l — Caracol Radio Armenia (@radio_armenia) April 21, 2024

La marcha terminó con una gran concentración en la plaza de Bolívar de Armenia donde con arengas y consignas los manifestantes rechazaron las reformas y las políticas del Presidente Gustavo Petro.

