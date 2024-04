Así será la marcha contra las reformas del gobierno del Presidente Petro en Armenia

Armenia

En Armenia, desde las 10 de la mañana se concentrarán los ciudadanos que marcharán en contra de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro

En Caracol Radio Armenia hablamos con el médico Carlos Andrés Toro y las razones para participar de esta marcha “tenemos una cita con la democracia y con la libertad, hoy domingo 10 de la mañana parque de Los Fundadores, vamos a marchar por múltiples razones, por este nefasto gobierno del señor Gustavo Petro, estas medidas económicas de infraestructura, deficiencia en vivienda, en empleo, en inseguridad, una reforma a la salud que no fue aprobada, pero por un odio político y un resentimiento total a lo ya construido en nuestro sistema de salud, empiezan las intervenciones sin previo aviso y sin un proceso como tal a las EPS hay muchas causas entre las cuales, el departamento del Quindío también vemos como los grupos armados ya están queriendo volver a entrar a nuestro territorio.

Marcha inicia a las 10 de la mañana desde el parque de Los Fundadores

La marcha es para dar una voz de alerta, una voz de protesta, para defender la democracia y la libertad es una marcha de todos y para todos es una marcha que no tiene tintes políticos, no hay diferencias de partidos, no hay diferencia de clases sociales, ni entre subsidiados, ni contributivo, creo que es una invitación para todos los gremios, vamos a tener momentos culturales. Vamos a tener gremios que se van a expresar en sus diferentes propuestas y diferentes inquietudes ante este gobierno nefasto del señor Gustavo Petro, los esperamos domingo 10 de la mañana parque de Los Fundadores con su camiseta blanca, su bandera de Colombia o su camiseta de la Selección Colombia, en paz, en familia con tranquilidad y expresando la democracia y la libertad que no se puede perder en nuestro país.

Recorrido de la marcha

10 de la mañana parque de Los Fundadores al norte de Armenia, luego recorrerán la Avenida Bolívar, puentes de la segunda, hasta la calle 9, girarán a la derecha para tomar la carrera 15, hasta la calle 21 y terminar con una concentración en la Plaza de Bolívar de la capital del Quindío.

En Armenia también habrá marcha en contra de las reformas de Petro, aquí les contamos