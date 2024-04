Así avanzó la marcha en Boyacá contra el Gobierno Petro

Tunja

Cientos de ciudadanos se han congregado en una manifestación multisectorial en Boyacá. Desde tempranas horas de la mañana, la plaza de Bolívar de Tunja se ha convertido en el epicentro de un movimiento diverso y enérgico.

La protesta, que comenzó alrededor de las 9:00 de la mañana, vio la convergencia de agremiaciones del sector del carbón, salud, vendedores y transportadores, uniendo sus voces en un clamor unificado por un cambio significativo. Acompañados por banderas, camisetas amarillas, blancas y pitos, la marcha partió desde el norte de Tu hacia la emblemática plaza Bolívar.

Alrededor de las 10:00 de la mañana, una masa creciente de cerca de 600 personas se movilizó con destino al centro de Tunja, donde las demandas y aspiraciones de los manifestantes se han hecho sentir con fuerza. En los municipios de Paipa y Duitama, Jorge Amarillo, uno de los organizadores, habló con Caracol Radio.

“Desde diversos rincones de Boyacá, ciudadanos de sectores y municipios como Duitama, Soatá, Moniquirá, Durazno, Sogamoso, Paipa, Ventaquemada y otros municipios cercanos a Tunja”, afirmo Amarillo. Sectores representativos como el de salud, ingeniería, entre otros, también hicieron parte, han levantado sus voces, destacando las diversas condiciones que impulsan su participación en la manifestación.

“Las peticiones se las traemos por escrito y es un sin número, porque motivos no nos faltan para salir a marchar, ya no queremos más decrecimiento económico, social y político en ésta patria, ya no queremos que Petro se siga aliando con los criminales y siga gobernando para la gente que le ha hecho daño al país”, dijo Amarillo. Este pliego abarca una amplia gama de preocupaciones, desde problemas en el sistema de salud hasta la corrupción y la inseguridad ciudadana. Los manifestantes, exigen un cambio radical en las políticas gubernamentales y un fin a la complicidad con la criminalidad.

Aunque la manifestación está programada para culminar a las 2:00 de la tarde en la plaza Bolívar de Tunja, la participación activa de un gran grupo de transportadores de carga, desde Sogamoso, sugiere que el movimiento podría extenderse más allá del horario.