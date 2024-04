Miguel Borja y Juan Fernando Quintero figuran dentro del once ideal de la Copa de la Liga

Finalizó la primera parte de la Copa de la Liga, primer certamen futbolístico en disputa en suelo argentino que tendrá este fin de semana los enfrentamientos de cuartos de final con River Plate Vs. Boca Juniors como principal atractivo. Dentro del equipo de mejores jugadores de lo jugado hasta el momento, aparecieron Miguel Ángel Borja y Juan Fernando Quintero.

Esta alineación está constituida por cinco equipos en total, de los cuales se distribuyen con dos futbolistas de Argentinos Juniors, tres de Boca Juniors, dos de Godoy Cruz, dos de Racing, y dos de River Plate.

El equipo ideal figura con: Franco Petrolli (Godoy Cruz); Thiago Santamaría (Argentinos), Pier Barrios (Godoy Cruz), Paulo Díaz (River), Lautaro Blanco (Boca); Alan Velasco (Argentinos), Ezequiel Fernández (Boca), Kevin Zenón (Boca), Juan Fernando Quintero (Racing); Miguel Ángel Borja (River) y Adrián Martínez (Racing).

La Copa de la Liga continuará con su programación en los cuartos de final que enfrentan a los clasificados del grupo A contra los del grupo B en formato de eliminación directa. El primer duelo será el de Argentinos Júniors Vs. Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata Vs. Barracas Central, Godoy Cruz Vs. Vélez Sarsfield y River Plate Vs. Boca Juniors.

Números de los colombianos en el torneo

Aunque Racing no clasificó a la segunda ronda del certamen, Quintero se destacó con el equipo dirigido por Gustavo Costas. Con la Academia, llego a marcar tres anotaciones con el equipo, y realizó tres asistencias que desencadenaron en goles para el equipo de Avellaneda.

Mientras tanto, Borja figura como el goleador del presente torneo. Actualmente, suma 12 goles en 12 partidos jugados, lo que significa un alto porcentaje de efectividad en el arco rival. En esta cantidad de encuentros jugados, el atacante Tierralta, Córdoba, tuvo un total de 18 remates al arco y 30 duelos ganados. Su presencia dentro de la cancha será la principal señal de alerta para la defensa de Boca Juniors, que tendrá que estar atenta a sus movimientos y desmarques dentro del área.