Viernes 19 de abril las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En Armenia y el Quindío tanto la alcaldía de la ciudad como la gobernación del departamento trabajarán normalmente hoy viernes es decir no se acogieron al decreto presidencial que estableció hoy viernes 19 de abril día cívico en Colombia

El alcalde de Armenia James Padilla García se pronunció frente al anuncio del Presidente de la República, Gustavo Petro que decretó el viernes 19 de abril como día cívico frente a la emergencia que se vive y el riesgo de racionamiento energético.

El mandatario explicó “el municipio de Armenia no se acogerá al decreto por el cual se establece el día cívico en Colombia y que el municipio de Armenia tendrá una jornada laboral absolutamente normal desempeñando todas sus funciones”

Sobre el decreto el alcalde agregó “Me parece que es una medida apresurada y que Armenia el municipio no está en condiciones de acatarla teniendo en cuenta la falta de planeación de este decreto, es así que definitivamente Armenia tendrá una jornada laboral absolutamente normal.

Las instituciones de educación públicas de Armenia tendrán su jornada escolar normal este viernes 19 de abril de 2024.

La secretaria de Educación, Paula Huertas aclaró “Se informa a todos los estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo que las actividades académicas en todas las instituciones educativas del municipio se llevarán a cabo con normalidad”

En igual sentido se pronunciaron desde la secretaría de educación del departamento donde también hoy habrá clases normales, al igual que en la universidad del Quindío y las universidades privadas, sin embargo, por directriz nacional en el Sena no habrá jornada laboral y académica acatando el día cívico

Las oficinas y todas las administraciones municipales y departamental funcionarán con normalidad en cuanto a la atención al público y los demás trámites administrativos.

La autoridad ambiental en el Quindío sostiene que no hay déficit en las fuentes abastecedoras de agua

Frente a la complejidad que se vive en cuanto al suministro de agua en varias regiones del país, el panorama es muy positivo en el departamento.

El subdirector de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Edgar Ancízar García mencionó que establecen un monitoreo constante y hasta ahora no se ha registrado déficit de agua para el suministro de los acueductos municipales.

Dio a conocer que las lluvias permiten atenuar las condiciones de los caudales de las fuentes hídricas lo que genera actualmente un parte de tranquilidad.

Reconoció que el departamento tiene unas condiciones de que el panorama puede variar en cuestión de ocho días respecto a los ríos de montaña que presentan torrencialidades en el momento de lluvias, pero pueden ser afectadas por periodos secos prolongados.

Mediante consultoría, la gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Infraestructura, y el Plan Departamental de Aguas, PDA, logró contar con los estudios y diseños que mejorarían la aducción y bombeo en los sistemas de agua potable de Las Águilas, en el municipio de Circasia, y el Roble, en Montenegro.

El avance de esta consultoría que, sumados los dos municipios, tuvo una inversión aproximada de $300 millones, es definir los elementos de intervención requeridos para optimizar y modernizar, tanto el sistema de aducción como de bombeos, procedimientos que se surten desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento y, que, por su antigüedad, hoy presentan pérdidas importantes e interrupciones.

Los proyectos que ya fueron socializados con la comunidad y entes territoriales, en cada municipio, requieren para su ejecución, de una inversión de $14.000 millones, por lo que el Gobierno del Quindío, ya los radicó en la Ventanilla Única, buscando el apoyo y respaldo económico de la Nación.

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis se refirió al proyecto del embalse multipropósito que desde hace más de 30 años se ha querido desarrollar en el departamento y señaló que toca analizar porque es un proyecto muy ambicioso y no ha llegado a fase tres.

Fuerte Vendaval en Armenia generó destechamiento de viviendas y caída de árboles

En la tarde del jueves 18 de abril se registraron fuertes lluvias acompañadas de vientos que generaron diferentes emergencias en el occidente y sur de la capital quindiana.

El reporte lo entregó el capitán José Augusto Montoya del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad quien manifestó que las principales afectaciones están relacionadas con caída de árboles, destechamiento de viviendas e inundaciones.

Las zonas con mayor afectación fueron el sector del bosque por caída de un guadual sobre la vía que generó taponamiento total, en la avenida principal del barrio Las Américas se registró la caída de un árbol, en el barrio La Esperanza hubo destechamiento de una vivienda, en el Nuevo Armenia un árbol cayó sobre una vivienda subnormal y en el sector de San José hubo inundación.

El capitán sostuvo que por fortuna las diferentes eventualidades no dejaron personas afectadas y atendieron oportunamente en compañía de Empresas Públicas de Armenia y de personal de bomberos voluntarios.

Envió un llamado inicialmente a la comunidad en general a asegurarse del estado de los techos para evitar contingencias y que en medio de las fuertes lluvias los conductores reduzcan la velocidad para contrarrestar los siniestros viales.

Armenia se sumará a la marcha en contra de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro

El próximo domingo 21 de abril a las 10 de la mañana se llevará a cabo una movilización que saldrá desde parque de Los Fundadores hasta la plaza de Bolívar de la ciudad.

Una de las organizadoras de la actividad es Irma Quintero quien extendió la invitación a la comunidad en general para que participen activamente de la jornada que busca llamar la atención del gobierno nacional sobre la inconformidad en diferentes temas.

Sostuvo que una de las preocupaciones está relacionada con la dictadura que pretende el presidente Gustavo Petro a través de una asamblea nacional constituyente, lo otro tiene que ver los topes y montos de la campaña presidencial por la que ya está siendo investigado el mandatario nacional y finalmente dijo que la inconformidad está planteada en contra de las reformas que en nada benefician a las mayorías.

Autoridades en Armenia investigan un caso de fleteo por cerca de 8 millones de pesos

El caso se registró en la carrera 14 con calle 7 en la ciudad cuando un hombre realizó el retiro un monto cercano a los 8 millones de pesos de una entidad bancaria y al momento de dirigirse hacia su vehículo ubicado en un parqueadero público fue abordado por dos sujetos que le hurtaron el dinero y dos celulares.

Los delincuentes emprendieron la huida en una motocicleta que después fue hallada en estado de abandono, las autoridades investigan para dar con los responsables y llamaron a obtener el acompañamiento policial para generar la seguridad en este tipo de casos.

Orlando Alberto López Dulcey, fue designado como director de la fiscalía en el Quindío, es Abogado especializado en instituciones jurídico - penales de la Universidad Nacional de Colombia. Hace 14 años se vinculó a la Fiscalía General de la Nación, cumpliendo diferentes cargos como fiscal delegado ante los jueces del circuito en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Como Andrés Antonio Echavarría Rodríguez, de 29 años de edad fue identificado el hombre que al parecer decidió acabar con su vida en hechos que se presentaron en el barrio Emperador de Armenia.

En el Quindío establecen medidas para preservar la biodiversidad en el Parque Nacional Natural de los Nevados en cumplimiento de la sentencia que declaró a esa zona como sujeto de derechos

Recordemos que la sentencia fue emitida por la Corte Suprema de Justicia y ratificada por el Tribunal Superior de Ibagué que declaró a esa zona como sujeto de derechos. En las últimas horas se realizó una reunión con las diferentes entidades competentes con el tema para establecer las medidas correspondientes en pro de dicho cumplimiento de la sentencia.

La secretaria privada de la gobernación del Quindío, Amanda Tangarife indicó que están identificando las acciones que en gobiernos anteriores estaban realizando y actualmente con el municipio de Salento que es quien tiene la jurisdicción en el departamento.

Destacó que la idea es mitigar el turismo desordenado al ingreso al parque, la adquisición de predios en la zona de conservación y fortalecer la campaña denominada “Subir a lo bien” para la concientización de los turistas.

Reconoció que los predios de la zona alta son importantes por los acueductos no solo para Salento sino entendiendo también que la cuenca del Río Quindío surte a municipios como Armenia, La Tebaida y Calarcá.

En ese mismo sentido se pronunció el subdirector de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Edgar Ancízar García quien sostuvo que la preocupación tiene que ver con los predios que están ubicados en la zona alta de Salento donde debe implementarse un proceso de reconversión o de compra ya que hacen parte del área de amortiguación de Parques Nacionales.

Afirmó que el paso a seguir es lograr determinar si los predios pueden ser adquiridos por los entes territoriales para generar una barrera de control pertinente por eso será clave el trabajo de la corporación.

Señaló que otro tema que fue analizado en la reunión está relacionado con las servidumbres o caminos que están allí para definirlos jurídicamente puesto que hay algunos propietarios que están cobrando el acceso y utilizan esas servidumbres de manera privada.

Además, llamó la atención sobre el control para que la fuerza pública haga presencia permanente en la zona para hacer valer la prohibición del ingreso.

La próxima semana establecerán una nueva reunión con las diferentes entidades para abordar el tema de compra de predios y avanzar en la agenda que posibilite continuar con el cumplimiento de la sentencia en mención.

Camacol advierte sobre la caída del 25% de unidades de viviendas comercializadas en el Quindío

Respecto al panorama de crisis en el sector de la construcción, el departamento no es ajeno a ese coletazo nacional.

El presidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Construcción en el Quindío, Juan Guillermo Urrea evidenció la situación que no es alentadora puesto que con corte a marzo del presente año reportaron una caída del 25% en las ventas de las unidades comercializadas. Resaltó que los indicadores no son nada positivos porque reflejan números rojos no solo en el primer trimestre del 2024 sino que viene desde el año inmediatamente anterior.

En cuanto a los factores que inciden en la crisis se refirió a la inflación que repercute en las tasas de interés para la compra de vivienda y los cambios que ha ejecutado el gobierno nacional en el subsidio de Mi Casa Ya lo que ha impactado el ritmo de ventas se vea perjudicado.

Explicó que la empleabilidad también se verá afectada porque el sector es un gran generador de trabajo en el departamento.

Precisó que como gremio que realizan propuestas en cuanto a un plan de reactivación para recuperar el nivel de actividad que tenían en años anteriores para conservar los empleos.

Aclaró el componente del comportamiento del sector en el sentido de que actualmente no hay un impacto grande en las cifras de desempleo porque se verá reflejado en dos años cuando las viviendas que no se vendieron se dejarán de construir.

Agregó que tienen la necesidad de conservar el optimismo para lograr superar con éxito la crisis ya que la inflación está bajando y puede mejorar la demanda.

El líder gremial añadió que el sector ha decrecido alrededor de un 46% respecto a los años 2021 y 2022.

Desde la asociación de usuarios de la Nueva EPS en el Quindío advierten que el giro directo no exime a las EPS de determinar a quien llega el recurso

Y es que ante las intervenciones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud han tomado como una medida de solución para mejorar el flujo de recursos el giro directo que es el pago sin intermediación de las EPS.

Al respecto el presidente de la Asociación de Usuarios de la NUEVA EPS, Roberto Acosta dijo las EPS no recibirían directamente el dinero lo que permitiría que lleguen a los proveedores, clínicas, hospitales y laboratorios.

Aunque sostuvo que son las EPS las que entregan los listados para que sean entregados los recursos por los que sigue en manos de ellos. En cuanto a las deudas reconoció que es un tema en el cual no hay claridad que es un tema clave para mejorar el panorama de salud.

La Alcaldía de Génova celebró la aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, de un proyecto que destinará 840 millones de pesos al fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS) en el municipio. Esta iniciativa permitirá mejorar y ampliar los servicios de atención primaria en salud en las zonas urbanas y rurales de Génova.

El Gobierno del Quindío, por medio de la secretaría de Salud, se une a la 22­ª Semana de Vacunación de Las Américas y a la 13ª Semana Mundial de Inmunización, la jornada de inmunización ‘Actúa ahora para proteger tu futuro’ será entre el 20 y el 27 de abril y tiene como objetivo vacunar contra diferentes enfermedades a millones de personas en el mundo y en el Quindío todo está listo para intensificar las coberturas de vacunación en estas jornadas.

Son 38 puntos habilitados en todos los municipios del departamento y se inmunizará a: menores de 6 años, niñas de 9 a 17 años, niños de 9 años de edad; madres gestantes; mujeres de 10 a 49 años; población susceptible para Covid-19 y fiebre amarilla; además se tendrán disponibles vacunas de Influenza para adultos mayores de 60 años y población con discapacidad; y también hay disponibilidad de dosis de Sarampión y Rubeola para niños entre 4 y 14 años de edad.

Reconociendo una oportunidad invaluable para visibilizar a los creadores y los productores agropecuarios del departamento, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya asignó 40 stands de la Exposición Artesanal de Armenia ‘El Origen del Arte hecho a Mano’ a igual cantidad de expositores de la región. 15 de estos cupos fueron adjudicados a los mercados campesinos de Génova, Salento, Quimbaya, Salento, La Tebaida, Montenegro y el Mercado Agroecológico del Quindío - Magro.

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia entre el 29 de abril y el 5 de mayo, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., con ingreso gratuito los primeros tres días.

La visión del Quindío en la Reforma a la Justicia, hoy viernes, el ministro de Justicia Néstor Osuna en el Palacio de Justicia, por invitación de Piedad Correal escuchará los aportes de varios juristas sobre la Reforma a la Justicia, para lo cual han sido invitados Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Quindío, Defensores Públicos del Sistema Penal Acusatorio, delegados de la Procuraduría, la Fiscalía y la Academia, se trata de una jornada netamente académica y jurídica que comenzará a las 7:30 de la mañana y tendrá lugar en el auditorio del Palacio de Justicia de Armenia

Los senadores Pablo Catatumbo y Omar Restrepo convocan desde la Comisión Quinta del Senado de la República a participar y dar sus opiniones sobre problemáticas y alternativas de solución para plazas de mercado y mercados campesinos en jornada que se cumplirá desde las 8 de la mañana en el Auditorio del Sena del barrio Galán en Armenia.

En deportes, El próximo domingo 21 de abril, la emoción del XIV Torneo Hinchas de Paz-Alcaldía de Armenia continúa con la tercera fecha, que se llevará a cabo en la cancha del barrio La Fachada desde las 8:30 a. m. y tendrá en acción ocho partidos importantes de los equipos que buscan su paso a la siguiente fase.

