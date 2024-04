¡Seguro no lo sabía! El truco infalible de la Coca-Cola para que sus plantas crezcan

Tener plantas en el hogar no es nada fácil y tampoco lo es mantenerlas bien y hacer que crezcan y se desarrollen de la mejor manera posible. Por esta razón es que existen diversos trucos que pueden ayudar a que las “matas”, como comúnmente se les conoce en Colombia, florezcan y tengan un buen aspecto. Por eso, en esta ocasión le traemos uno que no es para nada usual, que probablemente no conocía y seguramente lo sorprenderá.

Se trata nada más y nada menos que de emplear Coca-Cola, o cualquier bebida a base de este famoso refresco, para regar sus plantas. Aunque suene impresionante y un poco extraño, esta gaseosa cuenta con algunos minerales que estos vegetales necesitan para su correcto crecimiento, como es el caso del fósforo, uno de los componentes más difíciles de conseguir de manera casera.

¿Por qué se debe usar Coca-Cola en las plantas?

Como se mencionó anteriormente, uno de los compuestos que más necesitan las plantas para sobrevivir y crecer es el fósforo. Para que entienda un poco mejor y de acuerdo con el “El huerto de un citadino”, canal que se encarga de enseñar todo lo que las personas deben saber sobre métodos de crecimiento, abono y demás, estas necesitan 3 minerales para su correcta alimentación, el nitrógeno, potasio y el ya explicado.

Sin embargo, no solo se trata de buscar fósforo y ya, para las “matas” hay que buscar fosfatos de fácil asimilación, como el ácido fosfórico, el cual se puede encontrar en una lata de Coca-Cola, de hecho, esta bebida es bastante rica en este compuesto, solo que al ser un ácido, se tiene que usar bastante azúcar para contrarrestar este sabor, razón por la que estos refrescos contienen una gran cantidad de dulce.

Para regar sus plantas con Coca-Cola siga las siguientes recomendaciones:

Lo primero que debe hacer es ubicar las plantas en la sombra o si están a la intemperie, que sea un día nublado para que no tengan contacto directo con el Sol.

para que no tengan contacto directo con el Sol. Luego realice un riego de la gaseosa por las plantas que lo requieran sobre la tierra, procure no mojar las hojas o los tallos.

Para evitar que lleguen plagas como hormigas u otros insectos, tiene hacer otro riego, pero de solo agua y de una manera moderada, justo después de haber usado la Coca-Cola.

¿Sabía que existen plantas que pueden refrescar el ambiente de la casa?

Con el fenómeno del Niño que está en pleno auge, es normal que haya sentido un incremento en la temperatura hasta en la ciudad de Bogotá. Por esto, es importante que sepa que existen plantas que además de adornar y transmitir buena energía en el hogar, son capaces de refrescar el ambiente en el que se encuentran.

Aunque no son todas, sí hay algunas que cuentan con mecanismos fisiológicos que les permiten ayudar a reducir la temperatura ambiente, por medio de su transpiración, absorbiendo el calor y evaporando el agua, ocasionando una sensación de frescura a su alrededor.