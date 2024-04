Comisión Arbitral habría tomado drástica decisión con el juez Jorge Duarte

El partido entre Millonarios y Junior, válido por la fecha 17 de la Liga colombiana, dejó al árbitro Jorge Duarte mal parado ante la Comisión de Arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol. Las dos acciones que tuvieron polémica, como la falta que no sancionó de Leonardo Castro ante Edwin Herrera, que desencadenó el ataque y el tiro de esquina, para luego el primer gol de los bogotanos, así como la no expulsión de Carlos Bacca por presunta agresión a Andrés Llinás, pusieron en alerta a la comisión.

El analista arbitral José Borda dio a conocer que en horas de la mañana del jueves, fueron citados los árbitros a una reunión, la primera desde que inició el semestre. En ella fueron advertidos de posibles castigos, aunque el juez Jorge Duarte, según Borda, no pitará más en lo que queda del campeonato.

Sanción a Duarte habría sido más fuerte

Debido a todo lo ocasionado en ese juego, en donde Junior decidió pararse y no jugar tras la reanudación del encuentro y la no expulsión a Carlos Bacca, quien habría agredido a Andrés Llinás sobre el final del encuentro, la suspensión al juez santandereano habría sido más fuerte. Diego Rueda, director de El VBar Caracol, en el programa del jueves 18 de abril, informó que Duarte no pitará más en lo que resta del año.

“Nos han contado hoy, que el señor Jorge Duarte no pitará más este año en Colombia, queda fuera del arbitraje este año en nuestro país”, informó Rueda. La información no es oficial y, lo más probable, es que por ser una cuestión interna, no sea comunicada al público.

No sería la primera sanción contra un árbitro en el semestre. Tras el duelo entre Envigado y América, correspondiente a la fecha 7 del campeonato, y partiendo de decisiones polémicas, el árbitro Ferney Trujillo (central) Heider Castro (VAR) y Mauricio Escobar (AVAR), fueron reprendidos.